Es declaren 1.609 nous casos de Covid-19 a Catalunya i 47 morts més

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima, fins a 0,82, mentre que el risc de rebrot baixa a 275, 8 punts menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també es redueix i passa de 361,94 a 344,9. S'han declarat 1.609 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 498.489.

El 4,32% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 47 noves morts i el total és de 20.261. Hi ha 2.323 pacients ingressats amb Covid-19 als hospitals, 36 menys, i 639 a l'UCI, 7 més. Els vacunats amb la primera dosi són 248.531 (+7.881) i 171.374 amb la segona (+3.359).

El risc de rebrot era de 395 entre el 30 de gener i el 5 de febrer i baixa a 275 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores puja a 0,82, per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 0,85. La incidència a 14 dies és de 344,9 entre el 6 i el 12 de febrer, per sota dels 477,08 de l'interval anterior (30 de gener-5 de febrer).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 6 al 12 de febrer n'hi va haver 10.849, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 15.698. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 140,95 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (203,95).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 168.532 proves PCR i 122.826 tests d'antígens, dels quals un 4,32% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (5,79%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 39,87 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 537.060, dels quals 498.489 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 47 noves morts, amb un total de 20.261 en tota la pandèmia: 12.684 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+37), 4.538 en residències (+2), 1.121 en domicilis (+1) i 1.918 no classificables (+7).

Entre el 6 i el 12 de febrer s'han declarat 364 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 456. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.224 persones. La setmana anterior, del 30 de gener al 5 de febrer, n'hi va haver 2.632.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 15 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.646. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 32.478. En total, han mort 8.660 persones, 7 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: 206 casos nous

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 54.964 (+206) i pugen a 58.027 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.869 persones, tres defuncions declarades en les últimes hores. Entre el 6 i el 12 de febrer es van declarar 50 defuncions, 57 la setmana anterior. Hi ha 25.242 vacunats de la primera dosi (+800) i 17.381 de la segona (+253).

El risc de rebrot baixa 5 punts, fins a 311, mentre que la setmana del 30 de gener al 5 de febrer era de 400. L'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,89. La setmana anterior era de 0,91. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 157 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 356 (440 en l'interval anterior).

Hi ha 244 pacients ingressats actualment, 1 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 237 (entre el 6 i el 12 de febrer); 244 la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: el 5,02% de les proves donen positiu

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 109.834 (+433), xifra que s'eleva a 120.590 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.237 persones a l'àrea, sis més que fa 24 hores. Pel que fa als vacunats, n'hi ha 56.578 amb la primera dosi, que són 2.059 més que en el balanç anterior, mentre que 39.001 ja han rebut la segona (+846).

El risc de rebrot baixa 11 punts i se situa en 302. El de la setmana del 30 de gener al 5 de febrer era de 419. L'Rt puja una centèsima, fins a 0,86, igual que la setmana anterior. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 147 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 352, mentre que en el període anterior era de 487. El 5,02% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 511 pacients ingressats, 9 menys. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 6 al 12 de febrer es van notificar 104 defuncions i hi havia 479 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 138 i hi havia 577 ingressats.



Regió metropolitana nord: 583 pacients ingressats

La regió metropolitana nord suma 124.722 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+338), i 133.254 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.497 morts, 8 més. En aquesta regió hi ha 61.529 vacunats amb la primera dosi, 1.493 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 42.226 (+894).

El risc de rebrot baixa tres punts, fins a 267. El de la setmana del 30 de gener al 5 de febrer era de 403. La velocitat de propagació puja tres centèsimes i se situa en 0,79, per sota del valor de la setmana anterior (0,85).

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 134 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 338, mentre que en el període anterior era de 474. El 3,67% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 583 pacients ingressats, 20 menys que el balanç anterior.

Entre el 6 i el 12 de febrer hi havia 557 pacients ingressats i es van notificar 83 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 678 i es van declarar 94 morts.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot baixa fins a 273

La regió metropolitana sud suma un total de 87.458 casos confirmats per PCR o TA (293 més que en les darreres hores) i 95.993 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.504 (+9). Entre el 6 i el 12 de febrer es van declarar 57 defuncions, per les 75 de la setmana anterior. Hi ha 41.430 vacunats de la primera dosi, 1.712 més, i 27.647 ja han rebut la segona, 595 més.

El risc de rebrot baixa 13 punts i se situa en 273. En el període del 30 de gener al 5 de febrer va ser de 415. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,81. Aquest indicador estava en 0,87 en l'interval del 30 de gener al 5 de febrer.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 133 per cada 100.000 habitants. El 4,72% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 338 (479 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 331 pacients ingressats per covid-19, 1 menys. Entre el 6 i el 12 de febrer hi havia 323 pacients ingressats, pels 408 de la setmana anterior.



Catalunya central: l'Rt s'acosta a 1

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 36.341 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 109 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 39.700 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.203 persones en aquesta regió, una més que fa 24 hores. Entre el 6 i el 12 de febrer s'han notificat 22 defuncions, per les 27 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 18.562 persones vacunades amb la primera dosi, 262 més, mentre que 14.147 han rebut la segona (+58).

El risc de rebrot puja tres punts, fins a 355. La setmana anterior era de 435. La taxa de reproducció del virus puja tres centèsimes, fins a 0,96. La setmana del 30 de gener al 5 de febrer era de 0,99. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 164 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 368, pels 440 de la setmana anterior. El 5,06% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 167 pacients ingressats actualment, tres més que en el balanç anterior. En la setmana del 6 al 12 de febrer eren 157, mentre que en l'interval anterior n'eren 174.



Camp de Tarragona: 13 morts més

Al Camp de Tarragona s'han registrat 33.504 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 69 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 34.639. En aquesta regió han mort 1.004 persones, 13 més que fa 24 hores. Es van registrar 29 defuncions entre el 6 i el 12 de febrer, 41 la setmana anterior. Hi ha 20.573 persones vacunades de la primera dosi, 673 més que fa 24 hores, i 13.809 de la segona, 725 més.

El risc de rebrot baixa 10 punts i se situa en 165, pels 276 de la setmana anterior. L'Rt puja dues centèsimes i se situa en 0,71, mentre que en l'interval anterior era de 0,76. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 87 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 236, pels 376 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 3,40%.

Segons les últimes dades, hi ha 156 pacients ingressats actualment, 7 menys respecte al balanç anterior. Entre el 6 i el 12 de febrer hi havia 156 ingressats, 214 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: cau el risc de rebrot fins a 119

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.369 casos confirmats per PCR o TA, 27 més que en el balanç anterior, i 9.645 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 163 persones, les mateixes que en l'últim balanç. Entre el 6 i el 12 de febrer es van notificar 6 defuncions, 8 en l'interval anterior. Hi ha

6.304 persones vacunades de la primera dosi, 318 més, i 4.100 de la segona, 20 més.

El risc de rebrot cau 25 punts i se situa en 119, per sota de la setmana anterior, que era de 287. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 6 i el 12 de febrer és de 62 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 213, pels 486 de la setmana anterior. El 2,33% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa tres centèsimes, fins a 0,58, mentre que la setmana anterior era de 0,60. Ara hi ha 61 pacients ingressats, dos menys que en l'últim balanç. Entre el 6 i el 12 de febrer hi havia 60 pacients ingressats, 72 la setmana anterior.



Regió de Lleida: 53 casos nous

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 27.976 casos confirmats per PCR/TA, 53 més. Són 28.897 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 561 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 7 més que fa 24 hores. Entre el 6 i el 12 de febrer es van notificar 13 defuncions, 15 la setmana anterior. Hi ha 15.538 vacunats de la primera dosi (+543) i 10.666 de la segona (+18).

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 15 punts, fins a 278. Se situa per sota del registre de la setmana anterior, que era de 418. La velocitat de propagació baixa una centèsima, fins a 0,77. La setmana del 30 de gener al 5 de febrer era de 0,84. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 143 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 361, pels 497 de l'interval anterior. El 4,81% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 107 pacients ingressats als hospitals, 6 menys que fa 24 hores. Entre el 6 i el 12 de febrer els ingressats eren 100; 105 en el període anterior.



Alt Pirineu i Aran: la velocitat de propagació continua per sobre d'1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.847 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 17 més, i 5.081 sumant totes les proves. Un total de 136 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior. Hi ha 2.614 vacunats de la primera dosi (+12) i 1.818 de la segona (+1).

El risc de rebrot cau 24 punts, fins a 367, mentre que la setmana anterior era de 334. L'Rt baixa deu centèsimes, fins a 1,10. En l'interval anterior estava en 0,81. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 159 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 329, pels 424 de l'interval anterior. El 4,37% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 18 pacients ingressats, dos més que en l'anterior balanç. Entre el 6 i el 12 de febrer hi havia 17 ingressats i no es va notificar cap defunció, mentre que en el període anterior hi havia 15 persones ingressades i una va morir.

Canet de Mar, Olot i Manlleu, municipis amb més risc de rebrot

Canet de Mar és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.471 punts, per davant d'Olot, amb 1.331, i Manlleu, amb 857. Pel que fa a la velocitat de contagi, Canet de Mar encapçala també la llista, amb 2,65. La segueixen Puigcerdà, amb 2,26, i Olesa de Monserrat, amb 1,96. Pel que fa a la incidència a 14 dies, destaca Olot en primera posició, amb 1.375, seguida de Manlleu, amb 834, i Mollerussa, amb 700.