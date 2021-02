La CUP entrarà al Govern "si hi ha un gir a l'esquerra i per l'autodeterminació"

El número dos de la CUP a les eleccions, Carles Riera, ha assegurat aquest dimarts que estan disposats a assumir responsabilitats en el Govern "si hi ha un gir cap a l'esquerra i l'exercici de l'autodeterminació i l'actuació sobirana de les institucions".

"Assumirem totes les responsabilitats que siguin necessàries sempre que es miri d'avançar en aquests objectius. En una legislatura autonomista i fracassada, des del punt de vista de la resposta a la crisi econòmica i social de la passada, no hi serem", ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press.

En espera de reunir-se aviat amb ERC per encetar les negociacions, ha defensat que la legislatura que començarà ha de ser "de confrontació democràtica amb l'Estat, i ha de portar a un gir cap a l'esquerra" en les polítiques que considera que s'han d'adoptar per superar la crisi derivada de la pandèmia i en l'estratègia independentista.

Tot això després de recalcar, segons Riera, que encara no han decidit si estaran a l'oposició, si donaran suport al Govern des de fora o si hi decidiran entrar, i que la decisió la prendran sobre la base de com s'enfocarà la propera legislatura.

Un altre dels eixos que posaran sobre la taula en la negociació amb ERC és la necessitat que el Govern "no sigui partícip de la repressió, perquè escenes com la de Lleida, on s'ha detingut Pablo Hasel, no s'han de repetir, i hi ha d'haver marxa enrere en les acusacions particulars de la Generalitat contra militants independentistes i antifeixistes".

"La Generalitat, i per tant els Mossos d'Esquadra, han de deixar de ser un cos de repressió política. Això va vinculat a un canvi del model de seguretat del país, en el qual els mossos estiguin al servei de la defensa dels drets socials, civils i humans", ha assenyalat.



Conselleria d'Interior?

Quan li han preguntat si acceptarien dirigir la Conselleria d'Interior, Riera considera que és aviat per parlar-ne, però ha apuntat: "Quan dic que no tenim límits a l'hora d'assumir responsabilitats i que la repressió no sigui un límit, ho dic sincerament".

"Però la nostra assumpció de responsabilitats serà més fàcil en funció dels objectius del Govern en aquesta legislatura", ha resolt.

