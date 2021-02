Rafel Bruguera: "Catalunya necessita passar pàgina del Procés"

L'exdiputat socialista al Parlament de Catalunya, l'escalenc Rafel Bruguera, considera que "el PSC és la primer força política del Parlament", després de les eleccions del passat diumenge. "Ha guanyat en vots i empatat amb ERC amb diputats. Això és la primera vegada que passa a la història del Parlament. A més, tots els partits polítics han perdut vots amb l'excepció del PSC, que és l'únic que n'ha guanyat respecte les eleccions del 2017. I el mateix passa a nivell de les comarques gironines i de l'Alt Empordà", apunta Bruguera, que ara anava de número 15 per les comarques gironines.

"Legítimament, doncs, a Salvador Illa, li correspon intentar formar govern, des del diàleg i l'acord i passar pàgina d'aquests darrers anys de decadència i d'un mal govern, amb enfrontaments permanents entre els dos partits que l'han sustentat. Catalunya necessita i ha de passar pàgina", manifesta Bruguera, el qual afegeix que "Catalunya necessita disposar el més aviat possible d'un govern fort i cohesionat per afrontar els importants reptes que tenim per endavant: la lluita contra la pandèmia, la reconstrucció social i econòmica del país i que ningú es quedi enrere".

A parer de l'exdiputat, "Junts i ERC repeteixen des de la mateixa nit electoral que l'independentisme ha superat el 50% del vot. Res més lluny de la realitat. Han perdut 700.000 vots. Les forces independentistes han obtingut el 26% del vot sobre cens i el 47% sobre els partits amb representació parlamentària. Només cal fer els números per comprovar que no és veritat el que afirmen", afirma.