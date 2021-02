Eleccions catalanes: JxCat s'imposa a l'Alt Empordà i a 23 comarques més

JxCat és el partit que ha guanyat en més municipis de Catalunya en aquestes eleccions. En concret, la formació de Puigdemont s'ha imposat a 561 localitats i 24 comarques. El segon partit amb més victòries municipals és ERC, que ha guanyat en 264 localitats i 10 comarques. El PSC s'ha posicionat com la força més votada en 106 municipis, la majoria de l'àrea metropolitana, i ha guanyat en vuit comarques. Tot i no obtenir representació al Parlament, el PDeCAT ha estat el partit més votat en set municipis. La CUP ha guanyat en sis, Vox en dos i el PP en un.

Entre els municipis que han votat majoritàriament per JxCat destaquen Girona, Manresa, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Olot, Sant Cugat del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Entre les 24 comarques on s'ha imposat hi ha l'Alt Empordà, el Baix Empordà, l'Urgell, el Bages, el Ripollès, la Conca de Barberà, el Solsonès, el Pla d'Urgell, la Garrotxa, el Gironès o el Pla de l'Estany, entre d'altres.

ERC ha guanyat a Lleida, Tortosa, Amposta, Gandesa o La Seu d'Urgell, i a les comarques de la Terra Alta, el Segrià, la Ribera d'Ebre, el Priorat, l'Alta Ribagorça, l'Anoia, Noguera, el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià.

El PSC s'ha endut els municipis més poblats de Catalunya, com Barcelona, l'Hospitalet del Llobregat, Tarragona, Mataró o Martorell. Pel que a fa a les comarques, ha guanyat al Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Aran, el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès, el Baix Penedès i el Baix Llobregat.

El PDeCAT ha guanyat com a primera força en set municipis catalans: Forès, Vilaller, Preixens, Ivars de Noguera, Bellmunt d'Urgell, la Baronia de Rialb i Aitona. Per la seva banda, la CUP ho ha fet en sis: la Vilella Alta, Capafonts, Farrera, Sales de Llierca, Sobremunt i la Quar.

La ultradreta de Vox ha guanyat a Vilamalla i La Pobla de Mafumet, mentre que el PP, com és habitual, ha estat la força més votada a Gimenells i el Pla de la Font.



"A la terra de Puigdemont, Junts per Catalunya és imbatible"

La cap de llista de JxCat a Girona, Gemma Geis, ha celebrat la victòria a les comarques gironines. "Girona és una de les capitals de l'independentisme, i els resultats ho denoten", ha afirmat Geis que afegeix que els set diputats evidencien que "a la terra de Puigdemont Junts és imbatible". La cap de llista d'ERC, Teresa Jordà, ha destacat que aquest 14-F ha consolidat l'hegemonia de l'independentisme a la demarcació. La republicana diu que estan "satisfets" dels quatre escons del partit obté i ha posat de relleu que han tingut el cinquè a tocar. Per la seva banda, la socialista Sílvia Paneque, considera que haver triplicat el resultat del 2017, i enviar tres diputats al Parlament, demostra que el PSC "vol ser força de canvi".

D'altra banda, ERC ha estat segona força a 630 municipis, JxCat a 220, el PSC a 56, la CUP a 28, Vox a 9, el PDeCat a 3 i Cs a un.