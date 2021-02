Eleccions al Parlament de Catalunya: Les eleccions a Catalunya, en directe

Més de 5 milions de catalans estan cridats a les urnes aquest diumenge en unes Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 que es preveuen molt ajustades i que caldrà veure com afecta la covid-19 en la participació. Concretament, el cens és de 5.368.881 persones si no es compten els residents a l'exterior i s'ha registrat una xifra rècord de 284.706 electors que han demanat el vot per correu. Per oferir informació de les eleccions en directe, Emporda.info ha preparat un cobriment especial que s'allargarà fins ben entrada la matinada, un cop es coneguin tots els resultats de les eleccions catalanes 2021.

Durant la jornada electoral us anirem informant de tots els fets noticiables a través de les xarxes socials d'Emporda.info.

9.30h . La majoria de pobles de la comarca, amb les meses constituïdes

Els respectius ajuntaments dels pobles de l'Escala, Garrigàs, la Jonquera i Vilamaniscle, han anunciat via Twitter que ja tenen les meses constituïdes.



9.15h . Totes les meses de la ciutat s'han constituït amb normalitat

L'Ajuntament de Figueres anuncia que la totalitat de les meses electorals de la ciutat s'han constituït amb normalitat. En total hi ha 36 meses repartides en 10 col·legis electoral, i 27.329 persones estan cridades a les urnes.



09.00 h · Obren els col·legis electorals

Els col·legis electorals que no han tingut problemes per cobrir els membres de les meses ni cap incidència han obert a les nou del matí . Segons l'aplicació 'Eleccions 14F', a les 9.00 hores s'havien constituït 5.989 meses, el 65,5% de les 9.139 que ho han de fer.



08.54 h · La meitat de les meses electorals ja estan constituïdes

La meitat de les meses electorals ja estan constituïdes. Segons consta a l'aplicació 'Eleccions 14F', ja s'han constituït 4.745 meses, d'un total de 9.139. Això vol dir que gairebé el 52% ja s'han format amb els seus membres. Aquestes meses estan repartides en 2.763 locals electorals, que impliquen gairebé 900 meses i 83 locals més que en els darrers comicis al Parlament del 2017. El Govern va assegurar aquest dissabte que malgrat les al·legacions presentades, més de 35.000, la totalitat de les meses es podrien constituir aquest diumenge. Un total de 5.368.881 persones estan cridades a les urnes aquest diumenge -5.624.044 amb els que resideixen a l'estranger- per escollir 135 diputats.



08.21 h

Els suplents de les meses electorals hauran d'esperar fins a les 10 del matí per si han de cobrir alguna vacant.



08.00 h · Comencen a constituir-se les meses electorals

Les 9.139 meses instal·lades en 2.763 col·legis electorals, per les quals han estat escollides 82.251 persones entre presidents, vocals i suplents, han començat a constituir-se a les 08:00 d'aquest diumenge, marcades per unes mesures excepcionals a causa de la pandèmia de la Covid-19.





7.00 h - Consulta les franges horàries on es recomana votar

La Generalitat recomana una votació per franges horàries per evitar riscos de contagi:

De 9.00 a 12.00 hores, les persones de risc.

De 19.00 a 20.00 hores, les persones positives per covid-19 o confinats per contactes estrets.

De 12.00 a 19.00 hores, la resta dels ciutadans.

S'ha organitzat un ampli dispositiu per assegurar la màxima seguretat en la jornada electoral del 14-F, tant per als ciutadans que acudiran a votar com per a aquells que estaran a les meses electorals.



Consulta els resultats de les eleccions a Catalunya.