Eleccions al Parlament de Catalunya: consulta si hi ha cua per anar a votar al teu col·legi electoral

El Govern ha habilitat una web per saber, en temps real, la situació de cada col·legi electoral i l'estona d'espera per votar. L'objectiu és evitar les aglomeracions.

El mapa interactiu funciona amb un sistema de colors tipus semàfors: si hi ha poca afluència de gent, el col·legi electoral apareixerà amb un cercle verd; i si per al contrari hi ha força cua per votar, un cercle vermell. Consulta a locals.parlament2021.cat si hi ha cua per anar a votar al teu col·legi electoral.

Consulta els resultats de les eleccions a Catalunya.