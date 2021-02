S'entrega l'home que va fugir després de mossegar un mosso i amenaçar-lo amb una catana

L'home que va fugir després de mossegar i amenaçar amb una catana un policia s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Igualada. Va passar aquest dijous a les 21 h. quan encara se'l buscava. L'home, de 36 anys, passarà a disposició judicial per desobediència, resistència i atemptat a agents de l'autoritat, un delicte d'amenaces i un altre contra la salut pública. L'actuació va començar a les sis del matí de dijous a Santa Margarida de Montbui per un avís de violència domèstica. Els agent van trobar la dona al carrer i, a l'interior del pis, hi havia el seu marit que tenia el fill menor retingut. Mentre intentaven negociar amb ell, l'home va agredir un agent, el va amenaçar i va escapar per la finestra.

Segons el relat policial, quan l'home va mossegar l'agent, la resta de policies que es trobaven al lloc van intentar entrar al domicili però, de cop, va arribar el pare del fugitiu i va barrar-los el pas. Finalment, van aconseguir entrar, però l'home ja havia fugit. Un cop dins del domicili, els mossos van trobar-se que hi havia 312 plantes de marihuana.

Els agents van detenir el pare del fugitiu per desobediència greu i atemptat contra els agents de l'autoritat.

El fugitiu va marxar sense la catana i, quan encara havia un dispositiu de recerca per detenir-lo, va acabar entregant-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra.