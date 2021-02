Eleccions al Parlament de Catalunya: En què consisteix la jornada de reflexió?

Totes les eleccions tenen la seva jornada de reflexió. Consisteix en un dia, l'anterior a la votació, durant el qual no està permès als partits polítics fer campanya i està prohibit demanar el vot per una determinada opció o fer accions que puguin influenciar en el vot. Per aquestes eleccions catalanes del 14-F, la jornada de reflexió és aquest dissabte 13 de febrer.

La finalitat d'aquest dia és oferir als votants unes hores per meditar la seva elecció sense influències externes. És a dir, a partir de les 00.00 h d'aquest dissabte no es poden publicar sondejos ni anuncis electorals, una prohibició que es mantindrà fins les 20.00 h del diumenge, coincidint amb el tancament dels col·legis. A partir d'aquella hora, a Emporda.info publicarem ràpidament què diuen els principals sondeigs fets a peu d'urna i oferirem al lector la possibilitat de seguir l'escrutini, minut a minut. Recorda consultar els resultats de les eleccions a Catalunya aquest diumenge,14-F.

Recentment, el Tribunal Constitucional va ratificar la prohibició de publicar entrevistes a candidats durant la jornada de reflexió. El detonant va ser una multa imposada a l'ABC, que el dia abans de la votació de les generals del 2018 va obrir la portada de la seva edició de paper amb una entrevista a Inés Arrimadas. Això no treu, per exemple, que una magistrada del propi TC hagi titllat d'anacrònica i obsoleta la jornada de reflexió en una societat hiperconnectada com l'actual.

