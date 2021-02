Eleccions al Parlament de Catalunya: La JEC aclareix que si no hi ha resposta a les al·legacions s'ha d'anar a la mesa

La Junta Electoral Central ha establert que si les persones que han estat designades per formar part d'una mesa presenten al·legacions i no reben cap resposta de l'administració en el termini que marca la llei, ho hauran d'entendre com un rebuig a les reclamacions "per silenci administratiu".

Així ho aclareix el president de la JEC, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, en una resolució que ha dictat d'urgència aquest divendres després de consultar la resta de membres de l'organisme arbitral.

D'aquesta manera, la JEC respon a una consulta que va plantejar la Junta Electoral de Zona de Barcelona amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge 14 de febrer.

Les persones que han estat designades per ser presidents i vocals de les meses electorals disposen de set dies per al·legar davant les juntes electorals de zona una "causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar el càrrec", les quals tenen cinc dies per resoldre.

La JEC explica que la llei electoral no indica els efectes en cas que la junta no adopti la resolució dins d'aquest termini de cinc dies, i que, en aquests casos, s'ha aplicar supletòriament la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

