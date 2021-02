Eleccions al Parlament de Catalunya 2021: A quina hora he d'anar a votar?

Aquestes atípiques eleccions a Catalunya compten amb un operatiu electoral especial que distribueix els electors per horaris per evitar aglomeracions i, al mateix temps, possibles contagis. L'horari d'obertura dels col·legis electorals serà l'habitual, de 9 hores a 20 hores, i els titulars i suplents de les meses electorals hauran de ser presents en la seva taula a les 8 hores.

La Generalitat recomana una votació per franges horàries:

De 9.00 a 12.00 hores, les persones de risc.

De 19.00 a 20.00 hores, les persones positives per covid-19 o confinats per contactes estrets.

De 12.00 a 19.00 hores, la resta dels ciutadans.



S'ha organitzat un ampli dispositiu per assegurar la màxima seguretat en la jornada electoral del 14-F, tant per als ciutadans que acudiran a votar com per a aquells que estaran a les meses electorals.

Pel que fa als votants, les cues per a exercir el dret al vot es faran al carrer i s'entrarà d'un en un per votar, respectant la distància mínima d'un metre i mig. Els circuits seran de sentit únic. L'ús de la mascareta serà obligatori, així com del gel hidroalcohòlic. Hi haurà personal de seguretat sanitari controlant que es respectin les mesures. La recomanació és portar el vot preparat des de casa per a agilitar el procés. Es desinfectaran sovint tots els espais,i les taules estaran separades entre elles per dos metres. Alhora, els locals seran més amplis i ben ventilats.

Pel que fa als integrants de les meses electorals, a cada membre de les taules se li lliuraran quatre màscares quirúrgiques, una màscara FFP2, una pantalla facial i guants d'un sol ús per efectuar el recompte, així com gel hidroalcohòlic. Entre les 19 hores i les 20 hores hauran de vestir equips de protecció individual (EPIs) d'alta seguretat perquè en aquesta franja horària és quan es recomana el vot de positius per covid-19 o contactes estrets.

