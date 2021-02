Detingut un menor per matar un jove de 17 anys a Badalona

El noi de 14 anys acusat d'apunyalar un altre jove de 17 anys, al carrer Torrent d'a Grau de Badalona, es va lliurar ahir als Mossos d'Esquadra. Tant el presumpte autor com l'acompanyant, que li va lliurar la navalla amb la qual va assestar la ganivetada en l'abdomen a la víctima, estan sent investigats per la fiscalia de menors.

El succés va ocórrer diumenge passat sobre les 11 del matí. Dos menors de 14 anys s'havien citat per barallar-se a causa d'una disputa amorosa. L'enfrontament va créixer i un d'ells va agafar una navalla, que li va facilitar un acompanyant, i va intentar atacar el seu oponent.

No obstant això, el germà major del segon implicat en la baralla va intervenir per protegir-lo i va acabar rebent la punyalada. Va acabar morint dimarts passat, dos dies més tard, a l'hospital on va ser ingressat ja en estat crític.