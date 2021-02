Aparten del càrrec el canonge investigat per abusos sexuals a Tarragona

L'Arquebisbat de Tarragona ha apartat preventivament dels seus càrrecs el canonge arxiver de la catedral de Tarragona, director de l'arxiu històric i rector de la Selva del Camp, Almoster i l'Albiol, Manuel Fuentes, investigat per presumptes abusos sexuals comesos fa dues dècades.

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha traslladat el cas de presumptes abusos sexuals de Manuel Fuentes a la Fiscalia i al Vaticà, segons va informar ahir el portaveu de l'Arquebisbat, Simón Gras.

El cas es remunta a vint anys enrere i l'Arquebisbat ho va saber a principis del passat mes desembre per una de les dues víctimes -que ha demanat preservar la seva intimitat-, quelcom que va motivar l'obertura d'una investigació «urgent».

Les conclusions d'aquesta recerca interna s'han traslladat a la Fiscalia i al Vaticà i també s'han contrastat amb l'Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l'Arquebisbat, que no tenia constància d'aquest cas. Segons va avançar el diari «Ara», una de les víctimes va explicar els abusos que havia patit a l'arquebisbe emèrit de Tarragona i, posteriorment, de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, que hauria limitat a demanar-li que resés.

Malgrat haver apartat dels seus càrrecs el rector investigat, «segueix sent capellà de l'Arquebisbat fins que no hi hagi una resolució judicial canònica o judicial civil», fet pel qual seguirà cobrant els seus emoluments, va assenyalar Gras, que va afegir que, sigui quin sigui el resultat de les investigacions de la Fiscalia i de la Santa Seu, i encara que el cas ja hagi prescrit, «no impedeix que, si hi ha un mal, hagi de reparar-se».

Gras va destacar la «transparència» de l'Arquebisbat en aquest tipus de casos i va informar que el Vaticà ha donat per tancada la recerca canònica d'un rector de Constantí (Tarragonès) i d'un altre d'Arbeca (Garrigues) que haurien comès abusos els anys 2015 i 2016. També s'ha tancat la recerca sobre un altre capellà de Constantí perquè ja havia mort quan van sortir a la llum els abusos, comesos en excursions a la muntanya.