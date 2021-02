Catalunya podria reobrir els centres comercials si els indicadors continuen baixant

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha explicat que si "es manté la baixada progressiva" dels indicadors epidemiològics de la pandèmia de coronavirus estudiaran retirar algunes de les restriccions i ha avançat que posaran sobre la taula reobrir els centres comercials.

"Tenim marge per estudiar mesures en l'àmbit del comerç", ha dit el secretari en unes declaracions a RAC1 que ha recollit Europa Press, i ha apostat per retirar primer les restriccions que tenen una eficàcia inferior, en les seves paraules.

El comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) estudiarà les restriccions actuals, vigents fins el 22 de febrer, la setmana vinent: "Totes les mesures les sotmetem a un procés de revisió en funció de la situació epidémica".

Sobre el toc de queda, Ramentol ha defensat que el valoren com una mesura que ha estat efectiva i que té una factura "més sostenible" que el tancament d'un sector econòmic concret, i ha assegurat que quan el puguin aixecar, ho faran.

En relació amb la variant britànica del coronavirus, el secretari ha reiterat que estan molt atents perquè és una "amenaça" que té més capacitat de transmissió i n'ha augmentat la prevalença a Catalunya, tot i que per ara no han identificat cap canvi en l'evolució epidemiològica.

Quan li han preguntat per si serà segur votar aquest diumenge, Ramentol ha defensat que es podrà votar amb la "màxima seguretat" dins el context actual de pandèmia i ha dit que si la població segueix les mesures de protecció no hi haurà risc.