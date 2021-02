Tres joves ruixen un sense llar amb gasolina a Barcelona

El gimnàs social Sant Pau de Barcelona va denunciar ahir que tres joves van ruixar amb gasolina un usuari sense llar que dormia a la porta de l'espai. Segons va explicar Ernest Morera, membre de la cooperativa, el vigilant de seguretat de l'equipament va arribar abans d'hora a treballar i mentre esperava al seu cotxe va veure com tres joves ruixaven amb un líquid un home. En adonar-se'n, va sortir del cotxe per aturar-los i els joves, amb estètica neonazi, van marxar corrent. En apropar-se, va veure que era gasolina. El gimnàs va avisar la Guàrdia Urbana, però no ha pogut localitzar els joves.