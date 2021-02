Eleccions Catalunya 2021: Els partits s'enroquen en les seves opcions de pactes a quatre dies de les eleccions catalanes

Continua el bloqueig polític. Els partits segueixen enrocats en les seves opcions de pactes postelectorals, quan falten quatre dies per les eleccions del 14-F. Tot apunta que les negociacions seran complicades després dels comicis. El debat de la CCMA d'aquest dimarts ha aportat el primer cos a cos directe entre el candidat d'ERC, Pere Aragonès, i la presidenciable de JxCat, Laura Borràs. L'exconsellera ha interpel·lat el representant d'Esquerra per preguntar si governarà amb el PSC, cosa que Aragonès ha tornat a negar: "És impossible". Borràs havia retret els acords d'ERC amb PSOE al Congrés, i el candidat republicà ha recordat a la dirigent de Junts l'entesa amb el PSC a la Diputació de Barcelona: "Han començat amb unitat i han acabat més sols que la una".

A trets generals, cap candidata ni candidat han sortit del guió que mantenen al llarg de la campanya sobre els pactes postelectorals. El cap de files de Cs, Carlos Carrizosa, ha subratllat que el constitucionalisme està "a un escó" de tenir-ne un més que el "separatisme", i ha reivindicat que el seu partit pot liderar el "canvi".

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, ha reiterat que Catalunya necessita un "Govern de canvi" encapçalat pels socialistes, i amb una entesa només amb els comuns, per prioritzar els serveis públics, el progressisme i les esquerres. L'exministre, de nou, ha tornat a centrar la majoria d'atacs del debat.

Interpel·lada, la candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha comprat la fórmula d'un executiu amb el PSC però hi vol incorporar ERC. Cap novetat. La líder dels comuns també ha retret a Aragonès que vulgui pactar amb JxCat, que té candidats a les llistes que diuen "colons" i "ñordos" a la ciutadania espanyola.

La cap de llista de la CUP, Dolors Sabater -que és qui més ha parlat segons el còmput de la CCMA, amb Borràs a la cua- ha apuntat que cal "barrar el pas del 155", i executar polítiques públiques i d'esquerres, alhora d'avançar en l'eix nacional. Els anticapitalistes, però, no han entrat al debat sobre si formarien part o no del proper executiu.

Per altra banda, la cap de files del PDeCAT, Àngels Chacón, ha alertat que "l'altre tripartit" possible és el format per JxCat, ERC i CUP, i ha tornat a erigir la seva formació com "l'alternativa" per avançar en el procés però també en la recuperació econòmica.

El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha centrat les seves intervencions en entrar en el xoc dialèctic contra els partits unionistes, donant poc marge a una possible entesa postelectoral. Fernández ha preguntat amb ironia a Illa "de què havia sigut ministre", i al cap de llista de Vox si vol ser diputat del Parlament o bé tancar la cambra, per després criticar el seu "populisme".

Els retrets i atacs entre partits amb frontera de votants també han centrat el debat: entre JxCat i ERC, republicans i CUP, anticapitalistes i comuns, però també dins el bloc unionista. Les crítiques a tres bandes entre Cs, PPC i Vox han protagonitzat part de l'acte, on Carrizosa i Fernández han volgut marcar perfil per distanciar-se de les proclames d'extrema dreta de Vox.

Quan falten quatre dies per les eleccions, el bloqueig polític marca el final de la campanya. S'albiren unes negociacions enrocades i complicades després del 14-F, en cas que es mantingui la tendència de les enquestes, que dibuixen un triple empat tècnic entre JxCat, ERC i PSC.