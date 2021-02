Un 35% dels casos de Covid-19 a Girona són de la variant britànica

Un 22% dels casos de Covid-19 que es detecten a Catalunya són de la variant britànica, segons ha explicat aquest dimecres el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Tot i això, ha destacat que no s'està veient "un increment molt important", però manté la previsió que en unes tres setmanes o un mes serà la variant predominant. Per zones, on n'hi ha més és a l'Alt Pirineu i Aran, amb un 40%, tot i que Argimon ha apuntat que els números totals són "petits". També és molt present a Osona, mentre que a Girona suposen el 35% dels casos, a Tarragona, el 34%, a l'Ebre el 30%, a Lleida el 14% i al Barcelonès nord i Maresme el 10%, entre altres. Amb tot, Argimon ha apuntat que una de les zones amb més presència és la d'Osona.

D'altra banda, no hi ha més casos detectats de la variant sudafricana ni d'altres. Pel que fa a l'únic cas confirmat de sud-africana, Argimon ha explicat que s'està fent una cerca "molt exhaustiva" per torbar el lliga epidemiològic de la persona afectada però ara per ara no s'ha trobat.