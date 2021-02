Mor el jove de 17 anys ferit per una punyalada en una baralla a Badalona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove de 17 anys que va ser apunyalat diumenge passat en el transcurs d'una baralla amb un altre menor en un carrer de Badalona. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'hospital, on va morir finalment ahir.

Els fets van tenir lloc el diumenge, al voltant de les 11 hores al carrer Torrent d'a Grau, en el barri de la Bassa, on es va produir una discussió entre dos menors de 14 anys que va acabar amb el germà d'un d'ells, de 17 anys, greument apunyalat a l'abdomen. Segons fonts policials, l'agressor va fugir després de la ganivetada. Un veí major d'edat va atendre el ferit fins que va arribar l'ambulància. El menor, greument ferit, es trobava acompanyat del seu germà, i d'altres dos amics, que van prestar declaració quan les primeres patrulles de la Guàrdia Urbana de Badalona es van desplaçar al lloc dels fets. La principal hipòtesi és que en l'epicentre de la discussió hi havia una disputa amorosa, que aquesta va pujar de to i que, finalment, un dels implicats va treure un ganivet que va acabar clavant al germà del menor amb el qual mantenia la renyina.

La víctima va ser assistida i estabilitzada pels sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Va ser traslladada a un hospital en estat crític. L'endemà passat del seu ingrés va perdre la vida per la gravetat de la ganivetada.