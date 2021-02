Més tensió al Govern per declaracions d'Iglesias sobre els polítics presos

El Govern va viure ahir un nou episodi de tensió relacionat amb declaracions del vice-president segon, Pablo Iglesias, sobre els presos independentistes. Iglesias va assegurar que «no hi ha una situació de plena normalitat política i democràtica a Espanya» per l'existència de líders independentistes «a les presons i a l'exili», afrimació que va rebre una ràpida resposta de la vice-presidenta primera, Carmen Calvo.

En declaracions al diari Ara, el líder de Podem va al·ludir a les paraules del ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, que divendres passat va comparar l'empresonament del líder opositor rus, Aleksei Navalni, amb la situació dels presos del procés. «Ho he de reconèixer com a vicepresident del Govern, no hi ha una situació de plena normalitat política i democràtica a Espanya quan els líders polítics dels dos partits que governen Catalunya estan un a la presó i l'altre a Brussel·les», va destacar, en referència a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.

Calvo va assegurar que discrepa «absolutament» amb les paraules d'Iglesias, defensant que Espanya és «una democràcia seriosa». «Tenim la normalitat pròpia d'un estat de dret on s'apliquen les lleis a tothom per igual, i en aquest sentit tenim en campanya una oportunitat interessantíssima per treure Catalunya d'una dècada molt frustrant», va afegir la vice-presidenta primera del Govern.