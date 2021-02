Eleccions a Catalunya: Vot per correu fins el 12 de febrer

El vot per correu s'ha disparat de manera notable davant d'unes eleccions catalanes sacsejades per la pandèmia de la Covid-19. Un total de 284.706 persones han sol·licitat aquesta modalitat de participació, un 350% més que a les autonòmiques de 2017 i rècord absolut en uns comicis a Catalunya.



Si no he sol·licitat el vot per correu, encara puc fer-ho?

El termini per sol·licitar el vot per correu va finalitzar el passat 5 de febrer.



Ja he sol·licitat el vot per correu. Què haig de fer?

Si ja has demanat el vot per correu, rebràs la documentació a casa abans del 8 de febrer.



La documentació és la següent:

El certificat d'inscripció en el cens.

Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.

El sobre de votació.

Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.

Un full explicatiu del procediment que s'ha de seguir

Com envio el meu vot?

Un cop s'hagi escollit la papereta de vot s'introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S'inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la Covid-19, en el moment que rebi la documentació electoral, l'elector pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus.

Tanmateix, si l'elector ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i no més tard del 12 de febrer.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

L'elector entrega el vot a Correus (ja sigui a l'oficina o al carter) i Correus lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions. Cadascuna de les trameses es realitza a través d'enviaments certificats i urgents sense cap cost per part de l'elector.

Es pot fer el seguiment de la sol·licitud en els webs de l'INE i de Correus.



Les oficines de Correus obren a la tarda

Les oficines de Correus han ampliat l'horari d'obertura, a causa de l'elevada demanda de vot per correu per a les eleccions del 14-F. Segons ha informat Correus aquest dilluns a través d'un comunicat, en el marc de la campanya electoral s'hi sumaran tots aquells centres que normalment no obren a la tarda. Concretament, oferiran els seus serveis de 16:30 a 19:45 hores. A Catalunya hi ha poc més de cent oficines que habitualment obren a la tarda. També s'han habilitat totes les finestretes disponibles i se n'han afegit d'exclusives per agilitzar els tràmits electorals.