Eleccions catalanes: El Govern, convençut que diumenge es proclamaran els resultats: «Votar i formar part d'una mesa és segur»

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha dit que el Govern està segur que diumenge es podran proclamar els resultats de les eleccions perquè les meses electorals es podran constituir. En roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó ha volgut donar un missatge de tranquil·litat tant a la gent que vagi a votar als col·legis electorals com a les persones que els ha tocat formar part d'una mesa. «Hi ha protocols i materials que garantiran que votar és segur i que treballar el dia de les eleccions és segur», ha afegit. La també portaveu del Govern ha fet una crida perquè «ningú es quedi a casa per por a anar a votar». Tot i així, ha entès la «preocupació i malestar» d'algunes persones que els ha tocat ser membres d'una mesa.

Després de l'últim Consell Executiu abans de les eleccions, la consellera Budó ha dedicat bona part de la roda de premsa en traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania que està cridada a les urnes aquest diumenge. I també a les persones que els ha tocat per sorteig formar part d'una de les meses electorals.

Budó assegura que els ciutadans podran anar a votar als col·legis amb «tota seguretat» igual que fan altres activitats. I ha afegit que als locals electorals hi haurà mesures d'higiene, de seguretat i que se seguiran tots els protocols establerts.

En aquest context, ha explicat que el Govern treballa en l'escenari que es constitueixin totes les meses i que els resultats de les eleccions es proclamin, com passa sempre, la mateixa nit electoral, descartant així ajornar la publicació dels resultats. «No tenim motius per pensar que el 14 a la nit no es puguin proclamar els resultats. Està garantida la constitució de les meses i, per tant, treballem amb aquest escenari», ha conclòs. El passat cap de setmana, el director de participació i processos electorals, Ismael Peña-López, va avançar que els resultats es podrien ajornar en cas que moltes meses no es puguin constituir. En les últimes hores però ha assegurat que la probabilitat que això passi és «molt baixa» ja que a hores d'ara el 99% de les meses té assegurats els 3 membres necessaris.

«Que ningú deixi d'anar a votar per por que les eleccions no siguin segures. Hem treballat per garantir que les eleccions seran segures. Les persones que els faci respecte anar a votar, que sàpiguen que anar a votar és segur. Tant les persones que van a exercir el dret a vot com els que els toca treballar, anar a votar serà segur i els col·legis electorals seran segurs», ha insistit Budó.

En relació al fet que només dos dels consellers del Govern hagin decidir votar per correu, la portaveu de l'executiu ha defensat que cada membre ha escollit personalment la fórmula per exercir el dret a vot. I ha argumentat que votar presencialment el 14-F també és una manera de donar exemple que «anar als col·legis electorals és segur».

Preguntada per la possibilitat que s'hagin de repetir les eleccions pels vetos creuats a pactes postelectorals, la consellera s'ha limitat a dir que el marc amb què es treballa és formar un nou govern i que «no es contemplen altres escenaris que es puguin produir».

Budó s'ha declarat com una defensora dels governs de coalició i ho ha considerat com una «manera d'enriquir democràticament els governs». En aquest sentit, ha afirmat que si les decisions que es prenen en un govern de coalició són fruit del consens, són «doblement eficaces».