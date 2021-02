Contagiades nou monges de clausura després de rebre missa d'un capellà negacionista

Francisco Martínez Noguera, el capellà negacionista contagiat de coronavirus, va oficiar una missa sense mascareta al santuari de la Santa Faz d'Alacant a mitjans del mes de gener, segons ha confirmat 'Información'. Allà, al monestir, nou de les onze monges de clausura que conviuen han donat positiu en covid, tot i que no hi ha cap evidència del focus de contagi. Fins al lloc es va desplaçar ahir una empresa contactada per l'Ajuntament d'Alacant i el Cabildo de San Nicolás per desinfectar totes les superfícies.

El polèmic ecònom de la diòcesi d'Oriola-Alacant va estar sense mascareta durant la celebració de diferents misses. Una d'aquestes, a principis del mes de desembre, a la basílica de Nostra Senyora del Socors d'Aspe, i una altra, temps després, a mitjans del mes passat, al santuari de la Santa Faz.

El sacerdot va ser advertit en diverses ocasions per la seva actitud contrària a la normativa, però continuava negant-se a portar-la tant als actes com a la residència sacerdotal, on un brot ha acabat amb 24 contagis, entre els quals hi ha el bisbe emèrit Rafael Palmero, ingressat a l'Hospital General d'Alacant als seus 84 anys.

En l'entorn pròxim de Francisco Martínez consideren que el seu rebuig de complir les ordres de Sanitat respon a una «actitud prepotent i negacionista». De fet, era l'únic sacerdot que no portava la mascareta. Feligresos, treballadors i altres càrrecs eclesiàstics havien mostrat el seu malestar, i fins i tot la Policia Local l'havia advertit.



Desinfecció

Ara, l'altre brot que s'ha donat en l'àmbit religiós de la província d'Alacant ha tingut lloc, precisament, entre la comunitat de les Canongesses de Sant Agustí, que custodien la Santa Faz des de fa un any i mig. Prop de les 10 hores d'ahir, quatre treballadors de Laboratoris Lokímica, la companyia de desinfecció de la mancomunitat, van arribar en dues furgonetes al monestir, es van col·locar els vestits EPI i van accedir a l'interior, on van estar diverses hores.

El Cabildo de la Concatedral de San Nicolás va emetre divendres un comunicat en el qual explicava que, després d'haver conegut la situació que s'ha produït entre les religioses, havien posat la informació en mans de l'Autoritat Sanitària, i que, a més de les monges contagiades, «persones encarregades del culte també estan confinades per contacte amb positius». Tant el temple com el monestir es troben tancats, i així continuaran a l'espera de les indicacions que apunti Sanitat.