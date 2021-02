Eleccions Catalunya 2021: PSC i ERC empatarien en primera posició, seguits de prop per JxCat, segons l'enquesta d'El Periódico

PSC i ERC empatarien en primera posició, seguits de prop per JxCat que se situaria en tercer lloc a les eleccions catalanes del 14-F. Segons una enquesta publicada aquest diumenge a 'El Periódico', tant els republicans com els socialistes podrien obtenir entre 32 i 34 diputats, seguits del partit encapçalat per Laura Borràs, que esdevindria tercera força amb 29-31 escons.

Ciutadans baixaria fins als 9-10 escons, així com el PPC, que podria passar de tenir-ne 4 a 3. Pel que fa als comuns i la CUP, el sondeig preveu que pugin fins a un màxim de 9 diputats. El PDeCat quedaria fora del Parlament, mentre que Vox entraria amb 8-9 escons. El sondeig també preveu una davallada en la participació que podria caure per sota del 60%.

Es tracta d'un sondeig elaborat pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) entre el 4 i el 6 de febrer. En aquest es dona un empat a ERC i el PSC, que encapçalarien la distribució del Parlament com les dues forces més votades. Els republicans mantindrien els diputats actuals, o fins i tot pujarien lleugerament, mentre que pels socialistes suposa una millora rellevant, passant dels 17 escons obtinguts el 2017, a un màxim de 34.

JxCat, que actualment disposava de 34 diputats, en podria perdre entre 3 i 5. La baixada més significativa, però, seria la de Cs que passarien de ser primera força (36) a situar-se en quarta posició amb 9-10 escons. L'enquesta també augura pujades per les formacions de CatECP i els cupaires. Els populars lluitarien per mantenir els 4 escons actuals i la ultradreta obtindria representació per primera vegada amb un màxim de 9 diputats.

Les xifres permetrien dues possibles sumes per arribar a la majoria absoluta i formar Govern. Una d'elles seria un tripartit format pel PSC, ERC i comuns, amb 72 escons com a mínim. Una segona fórmula podria ser un pacte independentista que inclouria les formacions d'ERC, JxCat i la CUP, sumant un mínim de 69 escons.

Pel que fa a la participació, pocs dies abans de la jornada electoral, aquesta se situaria entre un 56 i un 58%. Una caiguda superior als 20 punts en comparació amb les xifres dels darrers comicis, quan es va assolir una participació d'un 79,09%.