Sentència a la "manada catalana": de 10 a 12 anys de presó per als acusats violar per torns d'una menor

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la sentència de l'Audiència de Barcelona que qualificava d'abusos sexuals la violació en grup a Manresa de l'any 2016. Així, malgrat que un dels tres magistrats ha votat a favor d'elevar el delicte a agressió sexual, la resolució manté les penes de 10 i 12 anys de presó per a cinc dels acusats i eleva a 60.000 euros la indemnització que hauran de pagar a la víctima, fixada en 12.000 euros per l'Audiència de Barcelona. La primera sentència contra el conegut com a cas de "la manada catalana" o "manada de Manresa" es va fer pública el 30 d'octubre del 2019, però va ser recorreguda per totes les parts. En concret, l'acusació particular demanava que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos.

Es tracta del cas de la violació múltiple a una menor de 14 anys en el marc d'una festa que va tenir lloc el 2015 a les naus de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa. L'Audiència de Barcelona va dictar sentència l'octubre de 2019 i va condemnar per abús sexual i no per agressió cinc dels joves, mentre que en va absoldre dos.

L'Audiència va argumentar que la víctima estava inconscient i, per tant, no es va produir ni violència ni intimidació. Totes les parts van recórrer la sentència. D'una banda, l'acusació particular, liderada pel Bufet Matamala de Manresa, i la fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos, mentre que les defenses dels acusats demanaven la seva absolució.

Ara, el TSJC ha desestimat els recursos i ratifica la condemna als cinc acusats per abús sexual i no per agressió i, per tant, manté les penes de presó d'entre 10 i 12 anys per a tots ells. Tot i això, l'alt tribunal sí que ha acceptat la petició subsidiària de la defensa de l'acusació particular d'elevar la indemnització per a la víctima a 60.000 euros. D'aquesta manera, el TSJC accepta que l'atac contra la indemnitat sexual va ser "extremadament intens" i "denigrant" i considera insuficient la quantitat de 12.000 euros d'indemnització que va fixar l'Audiència de Barcelona.

Vot particular d'un magistrat

En el recurs, un dels tres magistrats ha votat a favor de la petició de fiscalia i acusació particular d'elevar el delicte d'abús sexual a agressió sexual pels cinc condemnats. En demanaria, però, la pena mínima per aquest tipus de delicte.

El magistrat es desmarca de la resta, que rebutgen aquesta possibilitat perquè consideren que caldria modificar els fets provats en el judici. Ell, en canvi, apel·lant a jurisprudència prèvia, apunta al fet que el TSJC té les suficients competències per modificar si hi va haver, o no, intimidació a la víctima.

Segons el magistrat per determinar si hi va haver o no intimidació cal analitzar el cas concret i les circumstàncies en les quals es va produir el delicte. En aquest sentit, amb el mateix relat de fets provats, considera que "es dóna intimidació per part dels subjectes actius del delicte".

A parer del magistrat, les circumstàncies apunten a què hi va haver intimidació. D'una banda, enumera, l'indret: una fàbrica abandonada. També l'edat de la víctima, el seu estat etílic i el fet d'haver consumit substàncies estupefaents. Alhora la conducta "simultània" dels agressors. "Ens trobem davant d'una persona condicionada pel consum de tòxics i a més condicionada per una conducta intimidatòria per part dels acusats que van intervenir en els fets, dominant la situació i anul·lant tota possibilitat d'oposició o resistència de la víctima, que només tenia 14 anys", recalca. Hi afegeix que "atenent a tot això han de qualificar-se els fets de delictes d'agressió sexual, i no sols d'abús sexual".