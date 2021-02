Clara Prats alerta d'un «efecte pont del desembre» en la jornada electoral

La investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Clara Prats ha alertat de la possibilitat que es produeixi un "efecte pont del desembre" en la jornada electoral del pròxim diumenge que comporti un "pic" de contagis. En una entrevista a Rac1 ha comparat la cita electoral amb el pont de la Puríssima, quan va augmentar el nivell d'interacció social durant quatre o cinc dies, el que va derivar en un pic les setmanes següents. "El que ens fa una mica de por ara és el mateix", ha dit. Davant d'això, cal que l'acte de votar, trobar-se amb amics i veïns no generi un augment de les interaccions socials. És a dir, ha recomanat "anar a votar i tornar a casa", de manera que votar no es converteixi en un acte social.

Sent que les eleccions que s'han de celebrar, s'han de posar totes les mesures per a fer-les "tan segures com sigui possible", tot i que ha avisat que mai hi haurà risc zero, ja que el virus "pot colar-se" per algunes capes.



Acceleració de la baixada



Pel que fa a les darreres dades d'incidència de la covid-19, ha indicat que el ritme de baixada s'ha accelerat una mica, en un descens lent, però que s'ha accelerat. "És molt positiu", ha dit la investigadora, que ha celebrat especialment la superació del pic de les UCI.

Segons ha detallat, Catalunya està a la meitat de la baixada, amb un pic que venia dels 4.200 casos diaris i que ara se situa en els 2.500, i que hauria d'intentar arribar als 1.000. D'altra banda, ha remarcat que el que preocupa ara són les 680 persones a les UCI, un nivell "molt alt" que tenia com a sostre per no començar a desprogramar els 600 llits. "És en aquest context que ens fa por que les eleccions generin un pic de contagis, sobretot en el tema de les UCI", ha afegit.

Davant d'aquestes dades, ha instat a extremar les precaucions davant les noves variants de la covid per la seva rapidesa en la propagació, especialment en l'àmbit familiar, perquè podria dur a un creixement ràpid de les xifres. Segons Prats, amb unes UCI plenes, els efectes d'un nou creixement podrien ser "devastadors".