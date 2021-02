Eleccions al Parlament de Catalunya: El Govern afirma que no formalitzarà les meses electorals amb persones de risc

El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha assegurat que les taules electorals del 14F no es formalitzaran amb persones que pertanyin a col·lectius de risc pel coronavirus.

Ho ha dit en una entrevista a TV3, en què ha recordat que els membres de les meses estan cridats a fer-se una prova de detecció del virus entre dilluns i dimecres de la setmana vinent. Si una taula no es pot formalitzar, no es recorrerà a membres de col·lectius com el de gent gran, sinó que les persones que la tinguin assignada podran votar durant les 48 hores següents.