Milloren els indicadors de Covid-19 a la Regió Sanitària de Girona

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 23 punts, i se situa ara en 478. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 564,58 a 542,34. S'han declarat 2.801 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 479.974. El 6,31% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 96 noves morts i el total és de 19.598. Hi ha 2.642 pacients ingressats amb Covid-19 als hospitals catalans, 108 menys, i 718 a l'UCI, 6 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 194.347 (+1.556) i 107.264 amb la segona (+18.567).

El risc de rebrot era de 598 entre el 19 i el 25 de gener i baixa a 478 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores segueix en 0,92, per sota del valor de la setmana anterior, quan estava en 0,97. La incidència a 14 dies és de 542,34 entre el 26 de gener i l'1 de febrer, per sota dels 643,67 de l'interval anterior (19-25 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 26 de gener a l'1 de febrer n'hi va haver 18.467, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 23.277. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 239,92 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (302,41).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 227.766 proves PCR i 105.998 tests d'antígens, dels quals un 6,31% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (6,64%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,27 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 517.250, dels quals 479.974 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 96 noves morts, amb un total de 19.598 en tota la pandèmia: 12.237 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+73), 4.517 en residències (+9), 1.093 en domicilis (+7) i 1.751 no classificables (+7).

Entre el 26 de gener i l'1 de febrer s'han declarat 494 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 568. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.920 persones. La setmana anterior, del 19 al 25 de gener, n'hi va haver 3.025.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 55 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.224. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.984. En total, han mort 8.513 persones, 20 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: milloren els indicadors

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 52.699 (+258) i pugen a 55.725 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.759 persones, 12 més. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer es van declarar 51 defuncions, 53 la setmana anterior. Hi ha 19.661 vacunats de la primera dosi (+189) i 10.129 de la segona (+1.791).

El risc de rebrot baixa 24 punts, fins a 434, mentre que la setmana del 19 al 25 de gener era de 513. L'Rt baixa dues centèsimes, fins a 0,95. La setmana anterior era de 0,98. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 209 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 465 (535 en l'interval anterior).

Hi ha 245 pacients ingressats actualment, 6 menys que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 270 (entre el 26 de gener i l'1 de febrer), pels 281 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 21 pacients ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 105.697 (+695), xifra que s'eleva a 116.023 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.068 persones a l'àrea (+29). Pel que fa als vacunats, n'hi ha 44.354, 329 més que en el balanç anterior, mentre que 24.668 ja han rebut la segona (+4.336).

El risc de rebrot baixa 22 punts i se situa en 541. El de la setmana del 19 al 25 de gener era de 669. L'Rt es manté en 0,96, per sota de la propagació de la setmana anterior (1,04). La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 253 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 570, mentre que en el període anterior era de 652. El 7,02% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 528 pacients ingressats, 21 menys. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 26 de gener a l'1 de febrer es van notificar 156 defuncions i hi havia 582 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 145 i hi havia 605 ingressats.



Regió metropolitana nord: 700 nous positius

La regió metropolitana nord suma 120.024 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+700), i 128.203 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.363 morts, 26 més. En aquesta regió hi ha 47.926 vacunats amb la primera dosi, 418 més que en el balanç anterior, mentre que ja han rebut la segona 25.217 (+5.944).

El risc de rebrot baixa 22 punts, fins a 496. El de la setmana del 19 al 25 de gener era de 572. La velocitat de propagació baixa una centèsima i se situa en 0,95, una més que la setmana anterior.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 242 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 524, mentre que en el període anterior era de 616. El 5,66% de les proves que es fan donen positiu. Segons les últimes dades, ara hi ha 717 pacients ingressats, 26 menys que el balanç anterior.

Entre el 26 de gener i l'1 de febrer hi havia 797 pacients ingressats i es van notificar 100 defuncions. La setmana anterior, els ingressats eren 816 i es van declarar 143 morts.



Regió metropolitana sud: 2.887 persones més han rebut la segona dosi de la vacuna

La regió metropolitana sud suma un total de 84.221 casos confirmats per PCR o TA (486 més que en les darreres hores) i 92.409 l'acumulat de totes les proves.

Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.393 (+11). Entre el 26 de gener i l'1 de febrer es van declarar 97 defuncions, per les 92 de la setmana anterior. Hi ha 31.509 vacunats de la primera dosi,197 més, i 17.414 ja han rebut la segona, 2.887 més.

El risc de rebrot cau 29 punts i se situa en 479. En el període del 19 al 25 de gener va ser de 619. La velocitat de propagació del virus baixa dues centèsimes, fins a 0,90. Aquest indicador estava en 0,95 en l'interval del 19 al 25.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 232 per cada 100.000 habitants. El 6,99% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 536 (657 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha 437 pacients ingressats per covid, 25 menys. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer hi havia 484 ingressats, pels 513 de la setmana anterior.



Catalunya central: l'Rt es manté en 0,93

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 34.938 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 219 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 38.239 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.169 persones en aquesta regió, 7 més. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer s'han notificat 31 defuncions, per les 53 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 15.634 persones vacunades amb la primera dosi, 65 més, mentre que 9.385 han rebut la segona (+917).

El risc de rebrot puja un punt, fins a 446. La setmana anterior era de 528. La taxa de reproducció del virus es manté en 0,93. La setmana del 19 al 25 de gener era de 0,92. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 215 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 480, pels 588 de la setmana anterior. El 6,14% de les proves que es fan donen positiu.

La regió té 183 pacients ingressats actualment, dos menys que en el balanç anterior. En la setmana del 26 de gener a l'1 de febrer eren 196, mentre que en l'interval anterior n'eren 204.



Camp de Tarragona: continuen millorant les dades a la regió

Al Camp de Tarragona s'han registrat 32.604 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 136 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 33.707. En aquesta regió han mort 951 persones, 7 més. Es van registrar 37 defuncions entre el 26 de gener i l'1 de febrer, 54 la setmana anterior. Hi ha 16.584 persones vacunades de la primera dosi, 143 més, i 7.396 de la segona, 1.089 més.

El risc de rebrot baixa 19 punts i se situa en 372, pels 601 de la setmana anterior. L'Rt puja una centèsima, fins a 0,77, mentre que en l'interval anterior era de 0,95. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 199 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 505, pels 601 de la setmana anterior. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 5,93%.

Segons les últimes dades, hi ha 223 pacients ingressats actualment, 14 menys que en el balanç anterior. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer hi havia 258 ingressats, 287 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot es desploma 78 punts

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia,9.155 casos confirmats per PCR o TA, 52 més que en el balanç anterior, i 9.428 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 152 persones, dues més que en l'últim balanç. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer es van notificar 7 defuncions, 6 en l'interval anterior. Hi ha 4.864 persones vacunades de la primera dosi (+94), i 2.723 de la segona (+581).

El risc de rebrot es desploma 78 punts i se situa en 427, molt per sota de la setmana anterior, que era de 871. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 26 de gener i l'1 de febrer és de 235 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 677, pels 871 de la setmana anterior. El 6,12% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa cinc centèsimes, fins a 0,64, mentre que la setmana anterior era de 0,94. Segons l'últim balanç hi ha ara 70 pacients ingressats, els mateixos que en l'últim balanç. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer hi havia 66 ingressats, pels 68 de la setmana anterior.



Regió de Lleida: 129 positius nous

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 27.047 casos confirmats per PCR/TA, 129 més. Són 27.946 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 533 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, dues més que en l'anterior balanç. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer es van notificar 14 defuncions, 20 la setmana anterior. Hi ha 11.624 vacunats de la primera dosi (+117) i 8.760 de la segona (+993).

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 8 punts, fins a 548. Se situa lleugerament per sobre del registre de la setmana anterior, que era de 544. La velocitat de propagació creix una centèsima, fins a 1,05. La setmana del 19 al 25 de gener era de 1,02. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 262 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 529, pels 540 de l'interval anterior. El 7,24% de les proves que es fan donen positiu.

Actualment hi ha 117 pacients ingressats als hospitals, cinc menys que fa 24 hores. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer els ingressats eren 130, pels 126 del període anterior.



Alt Pirineu i Aran: cap mort nova i Rt a 0,71

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.658 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 28 més, i 4.886 sumant totes les proves. Un total de 136 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en el balanç anterior.

El risc de rebrot cau 45 punts, fins a 328, mentre que la setmana anterior era de 585. Hi ha 2.090 vacunats de la primera dosi (+2) i 1.517 de la segona (+13)

L'Rt baixa quatre centèsimes, fins a 0,71. En l'interval anterior estava en 0,99. La taxa de confirmats per PCR és de 175 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 481, pels 605 de l'interval anterior. El 3,90% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 14 pacients ingressats, dos menys que en l'anterior balanç. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer hi havia 19 ingressats i es va notificar una defunció, mentre que en el període anterior van ser 13 els ingressats i dues defuncions.



Olot, Mollerussa i Sant Adrià de Besòs, municipis amb més risc de rebrot

Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 2.086 punts, per davant de Mollerussa, amb 1.317, i Sant Adrià de Besòs, amb 1.203. Pel que fa a la velocitat de contagi, Santa Perpètua de Mogoda encapçala la llista amb 2,12. La segueixen Mollerussa, amb 2,08, i Sant Adrià de Besòs, amb 1,66.

Pel que fa a la incidència a 14 dies, també destaca Olot en primera posició, amb 1.505, seguida de Tortosa, amb 849, i Premià de Mar amb 754.