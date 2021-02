El Procicat aprova el confinament comarcal, allargar la restauració una hora per torn i obrir gimnasos al 30%

El Procicat ha aprovat aquest dijous passar del confinament municipal al comarcal a partir de dilluns, allargar la restauració una hora en els torns d'esmorzar i dinar i reobrir els gimnasos al 30%, amb sis persones en activitats grupals. A més, també ha decidit equiparar les llibreries als equipaments culturals, de forma que no estaran subjectes a les restriccions del comerç. Així, podran obrir el cap de setmana i també ho faran tots els dies les que tinguin més de 400 metres quadrats. A més, en el primer curs dels graus universitaris es permetrà la docència teòrica presencial. La vigència de la nova resolució és de dues setmanes. Les altres mesures ara vigents es mantenen.

Així doncs, seguiran tancats els centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats. El comerç que no sigui essencial, en general, seguirà sense obrir els caps de setmana. A partir de dilluns queden fora d'aquestes restriccions les llibreries, que passen a considerar-se equipament cultural.

També es mantenen les reunions de sis persones, i que aquestes siguin de dues bombolles de convivència. Pel que fa a la restauració, es manté l'obertura només en les franges d'esmorzar i dinar, però cadascuna s'allarga una hora. Així doncs, podran obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h.

En matèria educativa, es permetrà la docència teòrica presencial en el primer grau universitari, com es fa en els cicles formatius. També podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades pel Departament d'Educació. Són escoles de preparació per a la formació reglada. Continuen suspeses la resta d'extraescolars, fora que estiguin organitzades pel propi centre educatiu respectant les bombolles.

Pel que fa a l'esport, es permeten competicions que donen accés a les que ja estaven permeses (estatals i professionals). La resta continuen suspeses. Els gimnasos podran obrir al 30%, amb sis persones en activitats grupals.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha argumentat que "no és moment de relaxar les grans mesures que ajuden a controlar l'evolució de l'epidèmia", i per això s'ha optat per "tímides correccions, petits canvis per minimitzar els danys i fer que aquestes mesures siguin més sostenibles pels sectors i per la ciutadania". "Hem de ser capaços de donar una mica d'aire als sectors que porten mesos aguantant el pes d'aquestes mesures", ha conclòs.

Ramentol ha remarcat que les restriccions a la restauració estan vigents des del 21 de desembre i la dels equipaments esportius, des del 7 de gener. Alhora, ha subratllat que "no és casual que s'hagi pogut controlar l'epidèmia abans que en altres territoris". "Vam començar abans i, en coherència, hem de ser capaços també abans de donar una mica d'aire", ha indicat.

Pel que fa a la situació epidèmica, Ramentol ha explicat que s'està començant a deixar enrere el pic de màxima pressió assistencial, amb gairebé 20 dies de contagis a la baixa i ara ja amb les UCI baixant. Amb tot, la pressió al sistema sanitari continua sent molt elevada i el nombre de contagis, tot i haver superat el pic epidemiològic, també.

Les prediccions a curt termini no indiquen canvis significatius, però amb l'amenaça de les noves variants, la situació de la tensió assistencial i la disminució de les dosis de vacunes previstes. Ramentol ha deixat clar que en aquest context epidemiològic i assistencial i davant de l'amenaça de les noves variants no poden plantejar un pla d'obertura, com es va fer en la segona onada, sinó donar aquest "oxigen" i, també, "un missatge de confiança" als ciutadans i als sectors més afectats davant el "sacrifici" que estan fent.



Situació a la Garrotxa



Preguntat per si plantegen limitacions addicionals per a la Garrotxa, amb una incidència molt elevada de casos i una alta prevalença de la variant britànica, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat que de moment no ho preveuen i que confinen que les mesures actuals, que ja són "bastant restrictives", permetin reconduir la situació. En tot cas, sí que estan "expectants" a l'evolució de la transmissió comunitària de la variant per si calgués endurir les mesures en aquest territori.

Pel que fa a la Vall d'Aran, un altre dels territoris amb pitjors indicadors, Argimon ha detallat que de dotze mostres analitzades, cinc corresponen a la variant britànica.



Transmissió comunitària de la variant britànica



La transmissió comunitària de la variant britànica és una de les qüestions que més preocupa en aquests moments. La seva prevalença varia segons el territori. Així, a l'àrea de Barcelona, oscil·la entre el 8%, de la regió metropolitana nord, i el 12%, a la sud. A la regió de Barcelona, se situa en el 9%, ha indicat Argimon.

Preguntat per les escoles i si s'hi ha detectat algun cas de variant britànica, Argimon ha assenyalat que no n'hi consta cap de moment, però dona per fet que en trobaran en els propers dies per la prevalença que s'està detectant de la soca a Catalunya.

El secretari de Salut Pública ha indicat que en alguns llocs han observat una "aglomeració més de casos" però ha avançat que en el 75% de les escoles s'ha registrat un cas sense un contagi secundari. El Govern preveu donar més detalls sobre la situació a les escoles de forma pública la setmana que ve, ha dit Argimon.



Controls dels Mossos i crida a la responsabilitat individual



La secretària general d'Interior, Elisabeth Abad, ha deixat clar que la situació "segueix sent complicada" i ha demanat a la població "no abaixar la guàrdia". Segons les últimes dades, els Mossos i les policies locals han aixecat 301 actes per infringir el confinament municipal i 163 per saltar-se el toc de queda. D'altra banda, s'han aixecat 19 actes en el sector de la restauració per infraccions relacionades amb les restriccions vigents.

En relació a la mobilitat, el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha recordat que fins dilluns encara es mantenen les mateixes mesures i, per tant, ha avisat que aquest cap de setmana el cos policial continuarà fent controls per garantir el compliment del confinament municipal. Especialment, ha dit, es faran controls dissabte i diumenge en alguns parcs naturals.

Per la seva banda, el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha apel·lat al compliment "estricte i escrupolós" de les normes. Davant les petites obertures que es permetran a partir del 8 de febrer, Delgado ha dit que el fet que es permetin no vol dir "que tots haguem de fer ús de la mobilitat comarcal" o "relaxar la sobretaula" als restaurants. En aquest sentit, ha insistit en el risc que hi ha sobretot en espais tancats i sense ventilació.



14-F



Sobre les eleccions, Ramentol ha insistit que consideren que el 14 de febrer no es donen les "condicions propícies" per fer una crida a anar a votar. També ha recalcat que les obertures presentades aquest dijous no impliquen en cap cas una mobilització de persones com la que porta associada un procés electoral. En tot cas, ha assegurat que des del Govern treballen perquè les eleccions es puguin fer amb les "màximes garanties" i que faran una vigilància epidemiològica intensa tant abans com després del 14-F.