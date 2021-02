Salut preveu rebre aquest dilluns 73.520 dosis de la vacuna

Salut preveu rebre aquest dilluns 73.520 dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna, unes 5.850 menys de les previstes. "Des de fa una setmanes el Ministeri ens van enviar la reprogramació de les dosis de Pfizer i per demà esperem 56 safates (65.520 dosis) que són menys de les 61 safates compromeses inicialment", ha afirmat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en la posada en marxa del nou annex hospitalari a Can Ruti. "A banda, rebrem les 8.000 dosis de Moderna que esperàvem per la setmana passada", ha puntualitzat Ramentol, que amb les dades de contagis i hospitalitzacions ha descartat gaires canvis a Catalunya a partir del 7 de febrer: "No estem en una situació que ens permeti un relaxament notable de les restriccions".

"La situació actual del sistema sanitari ens obliga a continuar essent prudents i vigilants", ha afirmat el secretari general de Salut, que ha posat la mirada en l'amenaça de la nova soca britànica de la Covid-19. "Per ara no està exercint un efecte molt significatiu a la corba de contagis però no es descartable que ho pugui acabar fent", ha reflexionat en veu alta Ramentol. "Actualment el nostre sistema sanitari està en una situació d'ocupació altíssima i des de Salut creiem que no estem una situació que permeti relaxar mesures", ha insistit el secretari general de Salut.

Sobre la tornada dels nens a les escoles i un possible efecte de la variant britànica, Ramentol ha comentat que no s'ha detectat "cap canvi rellevant de contagis" en la població infantil. "El que podem dir és que la represa del curs educatiu no ha generat un augment de contagis entre els nens. Però estarem amatents als efectes que es poguessin produir", ha conclòs el secretari general de Salut.