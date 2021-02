La pressió assistencial continua augmentant a Catalunya

La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 14 punts, i se situa ara en 519. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 596,04 a 586,46.

S'han declarat 2.371 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 469.237. El 6,56% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 85 noves morts i el total és de 19.231. Hi ha 2.977 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 104 més, i 730 a l'UCI, els mateixos que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 189.460 (+464) i 63.439 amb la segona (+4.151).

El risc de rebrot era de 626 entre el 15 i el 21 de gener i baixa a 519 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, en les últimes 24 hores ha baixat de 0,93 a 0,92. Amb la nova actualització es manté per sota del valor de la setmana anterior, quan estava a 0,95. La incidència a 14 dies és de 586,46 entre el 22 i el 28 de gener, per sota dels 688,87 de l'interval anterior (15-21 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 22 al 28 de gener n'hi va haver 20.344, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declara 24.796. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 264,31 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (322,15).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 242.329 proves PCR i 111.546 tests d'antígens, dels quals un 6,56% han donat positiu, per sota de l'interval anterior (7,07%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,58 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 505.961, dels quals 469.237 per PCR/TA. D'altra banda, s'han declarat 85 noves morts, amb un total de 19.231 en tota la pandèmia: 11.998 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+57), 4.488 en residències (+8), 1.079 en domicilis (+5) i 1.666 no classificables (+15).

Entre el 22 i el 28 de gener s'han declarat 532 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 515. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.881 persones. La setmana anterior, del 15 al 21 de gener, n'hi va haver 2.913.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 62 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 28.972. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 31.670. En total, han mort 8.421 persones, 25 més que en l'últim balanç.



Regió de Girona: nou morts més, però els indicadors baixen

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 51.574 (+211) i pugen a 54.578 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.670 persones en aquest territori (+9). Entre el 22 i el 28 de gener es van declarar 45 defuncions, 58 la setmana anterior. Hi ha 19.296 vacunats de la primera dosi (+89) i 5.691 de la segona (+14).

El risc de rebrot baixa 16 punts, fins a 451, mentre que la setmana del 15 al 21 de gener era de 517. L'Rt baixa de 0,96 a 0,94 (0,93 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 226 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 490 (575 en l'interval anterior).

Hi ha 270 pacients ingressats actualment, 7 més que en l'anterior balanç. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 272 (entre el 22 i el 28 de gener), pels 266 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona ciutat: 21 ingressats més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 103.092 (+469), xifra que s'eleva a 113.285 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.963 persones a l'àrea (+30). Pel que fa als vacunats, n'hi ha 43.102 amb la primera dosi, 46 més que en el balanç anterior, mentre que 13.817 ja han rebut la segona (+790).

El risc de rebrot baixa a 583, 13 punts menys. El de la setmana del 15 al 21 de gener era de 686. L'Rt baixa dues centèsimes fins a 0,97, per sota de la propagació de la setmana anterior (1,03). La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 274 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 604, mentre que en el període anterior era de 678. El 7,45% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha actualment 599 ingressats, 21 més que fa 24 hores. Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries. La setmana del 22 al 28 de gener es van notificar 139 defuncions i hi havia 583 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades va ser 136 i hi havia 560 ingressats.



Regió metropolitana nord: 32 ingressats més

La regió metropolitana nord suma 117.383 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (835 més que en el balanç anterior), i 125.350 amb totes les proves. El territori ha registrat 4.295 morts des de l'inici de la pandèmia, 12 més. En aquesta regió hi ha 46.618 vacunats amb la primera dosi, 500 més que en el balanç anterior, i 13.229 ja han rebut la segona (+1.306).

El risc de rebrot es manté en 511. Durant l'interval de set dies anterior era de 611. La velocitat de propagació puja una centèsima i se situa en 0,91. La setmana del 15 al 21 de gener era de 0,93.

Actualment la taxa de confirmats per PCR o TA és de 259 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 5,64%. La incidència a 14 dies està en 569 (671 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 827 pacients ingressats, 32 més que en el balanç anterior.

Entre el 22 i el 28 de gener hi havia 785 pacients ingressats i es van declarar 123 defuncions. La setmana anterior els ingressats eren 787 i es van declarar 114 morts.



Regió metropolitana sud: 500 ingressats

La regió metropolitana sud suma un total de 82.288 casos confirmats per PCR o TA (305 més que en les darreres hores) i 90.369 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.340 (+7). Entre el 22 i el 28 de gener es van declarar 109 defuncions, per les 76 de la setmana anterior. Hi ha 30.754 vacunats amb la primera dosi, 67 més, i 11.247 ja han rebut la segona, 675 més.

El risc de rebrot cau 16 punts i se situa en 545. En el període del 15 al 21 de gener va ser de 651. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,94. Aquest indicador estava en 0,92 en l'interval del 15 al 21 de gener.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 269 per cada 100.000 habitants. El 7,52% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 589 (713 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 500 pacients ingressats per covid, 26 més. Entre el 22 i el 28 de gener hi havia 476 ingressats, pels 480 de la setmana anterior.



Catalunya central: el risc de rebrot baixa 13 punts

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 34.203 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 137 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 37.474 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.147 persones en aquesta regió, una més. Entre el 22 i el 28 de gener s'han notificat 44 defuncions, per les 55 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 15.303 vacunats amb la primera dosi, 19 més que en el balanç anterior, mentre que 6.556 han rebut la segona (+85).

El risc de rebrot baixa 13 punts, fins a 462. La setmana anterior era de 570. La taxa de reproducció del virus es manté en el 0,92 (la setmana del 15 al 21 de gener també era de 0,92). La taxa de confirmats per PCR/TA és de 228 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 510, pels 634 de la setmana anterior. El 6,23% de les proves donen positiu.

La regió té 199 pacients ingressats actualment, 7 més que en el balanç anterior. En la setmana del 22 al 28 de gener eren 192, mentre que en l'interval anterior n'eren 215.



Camp de Tarragona: l'Rt baixa 6 centèsimes (0,82)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 32.003 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 147 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 33.091. En aquesta regió han mort 920 persones, 5 més. Es van registrar 40 defuncions entre el 22 i el 28 de gener, 54 la setmana anterior. Hi ha 16.169 persones vacunades de la primera dosi (+46) i 4.166 de la segona (+389).

El risc de rebrot cau 51 punts i se situa en 450, pels 637 de la setmana anterior. L'Rt baixa 6 centèsimes, fins a 0,82, mentre que en l'interval anterior era de 0,93. La taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 237 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 574, mentre que en l'interval anterior era de 720. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 6,12%.

Segons les últimes dades, hi ha 270 pacients ingressats, 7 més que en el balanç anterior. Entre el 22 i el 28 de gener hi havia 270 ingressats, 292 la setmana anterior.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 51 punts

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 8.969 casos confirmats per PCR o TA, 55 més que en el balanç anterior, i 9.240 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 149 persones, una més. Entre el 22 i el 28 de gener es van notificar 9 defuncions, 6 en l'interval anterior. Hi ha 4.693 persones vacunades de la primera dosi (+6), i 1.536 de la segona (+34).

El risc de rebrot baixa 51 punts i se situa en 687, molt per sota de la setmana anterior, que era de 947. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 22 i el 28 de gener és de 349 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 833, pels 993 de la setmana anterior. El 7,75% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt baixa tres centèsimes fins a 0,83, mentre que la setmana anterior era del 0,96. Segons l'últim balanç, ara hi ha 64 pacients ingressats, un més que en el balanç anterior. Entre el 22 i el 28 de gener hi havia 66 ingressats, pels 62 de la setmana anterior.



Regió de Lleida: pugen el risc de rebrot i la incidència acumulada

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 26.565 casos confirmats per PCR/TA, 165 més. Són 27.444 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 529 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 20 més que en l'anterior balanç. Entre el 22 i el 28 de gener es van notificar 21 defuncions, 14 la setmana anterior. Hi ha 11.376 vacunats de la primera dosi a la regió (+72) i 5.913 de la segona (+854).

Pel que fa al risc de rebrot, puja a 508, encara per sota del registre de la setmana anterior, que era de 552. La velocitat de propagació es manté a 0,96, mentre que la setmana anterior estava en 1. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 255 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 535 (562 en l'interval anterior). El 7,16% de les proves que es fan surten positives.

Actualment hi ha 121 pacients ingressats als hospitals, 2 més que fa 24 hores. Entre el 22 i el 28 de gener els ingressats eren 123, pels 121 del període anterior.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt baixa fins a 0,87

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 4.588 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 22 més, i 4.814 sumant totes les proves. Un total de 135 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, cap més que en el darrer balanç. El risc de rebrot baixa 43 punts, fins a 479, mentre que la setmana anterior era de 637. Hi ha 2.056 vacunats de la primera dosi, els mateixos, i 1.257 de la segona (+2).

L'Rt baixa cinc centèsimes fins a 0,87. En l'interval anterior estava en 1,11. La taxa de confirmats per PCR és de 261 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies és de 559, pels 573 de l'interval anterior. El 4,96% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 17 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç. Entre el 22 i el 28 de gener hi havia 16 ingressats i es van notificar 2 defuncions, mentre que en el període anterior va ser 9 els hospitalitzats i 2 les defuncions.

Olot, Mollerussa i Ripollet, municipis amb més risc de rebrot

Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.857 punts, per davant de Mollerussa, amb 981, i Ripollet, amb 912. Pel que fa a la velocitat de contagi, Salt encapçala la llista amb una Rt d'2,03. La segueixen Mollerussa, amb 1,96 i Olot, amb 1,42. Pel que fa a la incidència a 14 dies, també destaca Olot en primera posició, amb 1.331, seguida de Tortosa, amb 928 i Canovelles, amb 817.