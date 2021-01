Més de 30 avisos a causa dels episodis de fort vent

Durant el matí, l'episodi de vent serà especialment destacat a les comarques del Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i Alt Camp, situades a la província de Tarragona. Unes ràfegues que disminuiran al migdia, però que tornaran a intensificar-se de cara a la tarda. A la resta de Catalunya, el vent tornarà a bufar amb força a les cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a bona part del territori, excepte les comarques de Girona.

En alerta des d'ahir

La Generalitat va activar ahir al migdia l'alerta del Pla Especial d'Emergències VENTCAT per les ventades. Les fortes ratxes es van notar a la zona central i en cotes elevades de l'Altiplà Central, sense arribar a sobrepassar el llindar de 72 quilòmetres/hora.

A més, els Bombers van rebre més de 30 trucades, cap de greu, relacionades amb el vent. Protecció Civil fa una crida perquè els ciutadans tinguin molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. Demana no aturar-se a prop de murs, bastides o tanques que puguin caure i fixar bé o retirar els objectes que estiguin als balcons o a les terrasses. També, evitar els desplaçaments innecessaris.