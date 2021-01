Marta Ferrusola al·lega demència sobrevinguda per quedar fora del cas Pujol

La defensa de la família Pujol ha demanat l'arxiu de les actuacions del cas Pujol referides a Marta Ferrusola perquè pateix una demència sobrevinguda a conseqüència de l'accident domèstic que va patir a l'agost i de l'Alzheimer que té des de 2018, la qual cosa, al·lega, li impedeix declarar davant un tribunal, segons consta en l'escrit presentat.

L'advocat Cristóbal Martell es basa en dos informes per acreditar que la seva situació és incompatible amb comparèixer com a acusada en un judici. El jutge José de la Mata va proposar jutjar-la al costat dels seus fills i el seu marit, l'expresident català Jordi Pujol, per formar una organització criminal que, aprofitant la seva posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades, va acumular un patrimoni desmesurat relacionat amb activitats corruptes. La seva participació va ser activa en els comptes andorrans com la «mare superiora».

Sense poder de decisió

Al novembre, la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona va declarar que «a causa de la seva demència de base (alzheimer) i a les lesions cerebrals causades pel politraumatisme» de la caiguda, «la pacient no té la capacitat de judici ni la presa de decisions conservades».

El passat dia 8, el doctor Jaume Padrós va dictaminar que pateix «trastorn cognitiu greu multifactorial», no reconeix «de manera consistent els seus familiars propers» i les seves frases són «de contingut incoherent». No pot declarar «davant un tribunal per incapacitat de comprensió, tant de l'objecte com de les conseqüències, així com d'evocar fets o interpretar la realitat passada o present, sense que es pugui descartar» que aquesta tessitura «pugui generar en la pacient una situació d'estrès/ansietat que empitjori el seu estat cognitiu».

El jutge Santiago Pedraz ha inclòs els informes en una peça separada i només els ha lliurat al fiscal perquè informi.

Cal recordar que l'expresident de la Generalitat i Marta Ferrusola es troben confinats després d'haver donat positiu per COVID-19, segons van confirmar fonts de la família. El matrimoni es troba «feble però bé» i el seu estat «en principi no és greu», però preocupa la seva edat -Pujol té 90 anys i Ferrusola, 85-, que els situa com a població de risc. L'agost passat, Ferrusola va patir un accident en ensopegar a les escales de la residència familiar a Queralbs que li va provocar una hemorràgia interna i diversos traumatismes i fractures.