Llargues cues en algunes oficines de Correus per tramitar el vot del 14F

Algunes oficines de Correus a Catalunya han registrat durant aquest dissabte llargues cues de ciutadans interessats a sol·licitar el vot per correu, la qual cosa confirma l'augment d'aquest tipus de sufragis, encoratjat pels partits polítics de cara a les eleccions catalanes del 14 de febrer.

Des de primera hora, s'han format cues d'electors a les portes del centenar d'oficines que Correus ha habilitat de forma excepcional els dissabtes al matí per tramitar el vot per correu, especialment en grans ciutats com Barcelona o Sabadell (Vallès Occidental).Això confirma la tendència a l'increment del vot per correu que s'observa des de fa dies, a conseqüència de la pandèmia: el nombre de peticions fins dimarts passat ja era un 82% superior al del mateix període de les anteriors eleccions catalanes de 2017, segons dades de la Generalitat.

Els propis partits polítics estan cridant els ciutadans a votar per correu per evitar acudir al col·legi electoral el 14F i avui mateix ho han fet el president del Govern, Pedro Sánchez, el candidat socialista, Salvador Illa, la de Cs, Inés Arrimadas, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la seva sortida de presó.

Davant l'esperat increment de vot per correu, Correus ha reforçat la seva plantilla a Catalunya amb 965 nous contractes i ha ampliat l'horari de totes les seves oficines, 102 de les quals obren també el dissabte al matí.

Els ciutadans que desitgin votar per correu poden sol·licitar fins al 5 de febrer inclusivament, per via telemàtica o en qualsevol oficina de Correus, el certificat de la seva inscripció al cens electoral, requisit imprescindible per emetre el vot per correu.

Una vegada feta la sol·licitud, el carter lliura als ciutadans la documentació electoral i cada elector tindrà la possibilitat de lliurar el vot en el mateix acte al carter o dipositar-ho en qualsevol oficina de Correus fins al 12 de febrer a les 14.00 hores.