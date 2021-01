Catalunya supera el mig milió de casos de covid des de l'inici de la pandèmia

Catalunya ha superat el mig milió de casos confirmats de Covid 19 acumulats des de l'inici de la pandèmia, en situar aquesta xifra exactament en 501.803, i suma ja 19.079 morts, 31 dels quals comunicats en les últimes 24 hores.

Segons les dades actualitzades aquest dissabte pel Departament de Salut de la Generalitat, la pressió als hospitals catalans segueix baixant lleugerament amb 135 ingressats menys d'un total de 2.746, si bé aquesta reducció no es detecta encara a les UCIs, que tenen 723 persones greus ingressades, cinc més que ahir. El risc de rebot se situa avui en 554 punts, 19 menys que ahir (573), mentre la velocitat de propagació de virus, l'Rt, es manté en el 0,95.

Les dades de Salut constaten que ja són dotze dies en què milloren els indicadors epidèmics, encara que ho fan més lentament que en la segona onada, i avui la velocitat de contagi (Rt) es manté en 0,95 per segon dia consecutiu, el que suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 95 persones, és a dir, l'epidèmia descendeix a un ritme de només el 2% diari.

La mortaldat causada pel virus està sent molt més gran en aquesta tercera onada que a la segona, amb 537 morts entre el 20 i el 26 de gener, mentre que el màxim en la segona onada es va produir en la setmana del 3 al 9 de novembre , amb 508 morts en 7 dies. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat a Catalunya, amb tota mena de proves, 3.473 nous positius -53 menys que ahir-, amb la qual cosa s'eleven a 501.803 les persones que s'han infectat de coronavirus des de l'inici de l'epidèmia. Els altres indicadors que revelen que el virus segueix remetent poc a poc són el risc de rebrot (EPG), que mesura l'índex de creixement potencial de l'epidèmia i que s'ha situat en 554 punts, 19 menys que ahir, mentre que la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) ha baixat a 611,77, 17,61 menys que ahir. La taxa de positivitat de les proves de coronavirus també es redueix molt lentament, del 6,65% d'ahir al 6,48% d'avui, encara lluny del 5% que l'OMS considera apropiat per poder considerar que la pandèmia està en una situació de control.