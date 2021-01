Eleccions catalanes: Els partits donen el tret de sortida a la campanya del 14F amb actes telemàtics

La campanya electoral ja ha començat. La cursa pel 14-F s'ha engegat aquest dijous al vespre amb uns horaris i condicions ben diferents a altres cites electorals. Si normalment els partits convocaven actes massius al vespre amb simpatitzants i amb enganxades de cartells passades les 00.00 hores, quan s'inicia formalment la campanya, en aquesta ocasió tots han optat per actes de petit format, sense públic o amb molt poc, i celebrats a la tarda. I és que tenen l'obligació i el compromís de respectar el confinament municipal i el toc de queda, i han de garantir aforaments reduïts i mesures exemplaritzants que evitin la interacció social.

Cs ha començat la seva campanya des de Barcelona. El cap de llista, Carlos Carrizosa, s'ha fet acompanyar per la líder del partit a tota Espanya, Inés Arrimadas, que va ser també candidata a les darreres eleccions al Parlament. La formació liberal ha optat per una campanya molt telemàtica i per a l'acte d'aquest dijous al vespre ha escollit un espai privat, situat a Montjuïc, des d'on emetran cada tarda els seus actes a través de diverses plataformes virtuals. Només part de la premsa gràfica ha acompanyat els candidats que han intervingut, i aquesta serà la tònica habitual de cada vespre. Durant els matins del dia de campanya, però, el candidat voltarà per Catalunya fent atencions a la premsa i algunes passejades, però ha eliminat del seu calendari els actes amb públic ni les trobades massives amb militants i simpatitzants.

JxCat ha obert la campanya a Sant Just Desvern, des d'un plató privat que ha llogat per a l'ocasió, amb un acte telemàtic i sense públic que ha comptat amb la intervenció a distància del seu líder i cap de llista, Carles Puigdemont, a més de la candidata a la presidència, Laura Borràs. El partit també ha fet actes simultanis semblants a Girona, Lleida i Tarragona. Per a la resta de la campanya, JxCat té previst combinar els actes amb poc públic, sempre del municipi on aniran a celebrar-lo, amb les intervencions davant la premsa que no tindran més assistents que els propis periodistes. Tant els mítings com les intervencions que vagi fent la seva candidata a la presidència i el cap de llista els transmetran a través de plataformes d'streaming. De fet, JxCat ha preparat falques i missatges a les seves xarxes animant els seus seguidors a connectar-se als mítings a través del mòbil.

Per la seva banda, el PDeCAT va preparar per al vespre de dijous un acte mixt: amb una part presencial i una de telemàtica. L'hospital de Sant Pau, a Barcelona, ha estat el lloc escollit pel partit d'Àngels Chacón i Artur Mas. També en aquest acte s'ha fet una presentació dels cartells de campanya, substituint així la tradicional enganxada que se solia fer passada la mitja nit.

La pandèmia també ha obligat a plantejar un inici de campanya ben diferent a ERC. En aquest cas l'acte ha portat els republicans a Mataró. El partit ha aprofitat per presentar l'eslògan i ensenyar els cartells electorals que ompliran els carrers durant els pròxims dies. Hi ha hagut també les intervencions dels caps de llista, liderats per Pere Aragonès, així com de Marta Rovira i Roger Torrent. Totes però, han tingut un format més curt de l'habitual per tal d'adaptar-se als horaris marcats per les restriccions. De cara als pròxims dies, el partit opta per alternar actes telemàtics amb d'altres presencials, sempre amb públic local i repartits arreu de Catalunya. En aquest darrer cas, es faran en espais més grans i amb menys aforament de l'habitual.

Els socialistes han començat la cursa cap al 14-F amb quatre actes simultanis a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona dijous a les cinc de la tarda. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participat en aquest acte telemàtic amb el candidat, Salvador Illa, a la seu del partit a Barcelona. No hi ha hagut públic i els mitjans l'han hagut de seguir de manera virtual. S'han fet connexions en directe amb les altres capitals i la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha participat en l'obertura de la candidatura a Tarragona, amb Rosa Maria Ibarra. Des de Lleida, la número 2 per Barcelona, Eva Granados, ha intervingut amb el cap de llista a la demarcació, Òscar Ordeig. A Girona, l'acte l'ha obert la cap de llista, Sílvia Paneque. Durant la campanya, aquest serà el model d'actes que es farà, sense públic i des de la seva seu. En les ocasions que es visiti el territori, la presència d'assistents es limitarà als candidats d'aquella circumscripció, i les rodes de premsa també se celebraran amb connexió telemàtica amb els periodistes.

La candidatura d'En Comú Podem ha engegat la campanya amb un acte dijous a les cinc de la tarda que els ciutadans han pogut seguir per Youtube exclusivament. La candidata a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ho ha fet acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que clou la candidatura de manera simbòlica; i de Rosa Lluch, que encapçala la llista dels comuns a Girona. Durant tota la campanya, els comuns s'han compromès a fer telemàtics tots els actes, siguin on siguin, i no portar públic a les convocatòries. A més, tindran contactes amb la premsa als que només acudiran els periodistes que segueixen l'actualitat de la seva campanya.

La CUP ha arrencat la campanya des de Girona, on ha fet un acte a quarts de nou del vespre amb la presència dels quatre caps de llista de cada circumscripció. S'ha pogut seguir telemàticament però el partit ha reunit a l'acte igualment un públic que, tot i reduït, ha servit per poder aplaudir un mural que encaixa amb el seu missatge de campanya. Durant aquestes dues setmanes, els anticapitalistes voltaran per Catalunya fent actes al territori on, asseguren, assistirà poca gent i sense que s'hagin de desplaçar del seu municipi.

El PPC ha iniciat la campanya a l'Hotel Grand Marina de Barcelona, un clàssic en les campanyes dels populars catalans. En aquest cas, ho ha fet amb un míting amb aforament de públic reduït i amb la presència del president del PP, Pablo Casado, a més dels membres de la candidatura. La presència de Casado en molts dels dies de campanya farà que els populars tinguin alguns actes amb públic, però la formació assegura que sempre respectaran totes les mesures d'aforament i de restricció de mobilitat municipal.

I per últim, Vox s'ha estrenat en una campanya a les eleccions catalanes amb un acte telemàtic que s'ha emès per streaming i que va ser el que més tard va començar, a les 20.30 hores del vespre. A l'acte, connectat simultàniament amb les quatre capitals de circumscripció, hi ha hagut la participació dels quatre caps de llista, liderats per Ignacio Garriga. L'acte, però, no ha tingut públic ni a Barcelona –gravat a la plaça de Carlos Ibáñez- ni a la resta de ciutats. Segons la formació d'ultradreta, han dissenyat una campanya basada en passejades per diferents municipis de Catalunya, pocs actes i han renunciat a trobades massives fins i tot quan vingui el seu líder a Espanya, Santiago Abascal.

