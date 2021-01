Eleccions Catalunya 2021: Les sol·licituds de vot per correu per al 14-F arriben a les 84.000 i ja superen el total de sol·licituds del 2017, a falta de 10 dies perquè s'acabi del termini

El termini per sol·licitar el vot per correu de les eleccions catalanes segueix obert fins al 5 de febrer

A falta de 9 dies per tancar el termini per demanar el vot per correu el proper 5 de febrer, les sol·licituds presentades per residents a l'Estat espanyol fins ara ja arriben a les 84.001, un increment del 82% respecte al mateix període de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, al 2017. En la data equivalent del procés preelectoral del 2017, aquesta xifra només arribava a les 46.050. Amb dades acumulades entre el 22 de desembre de 2020 i el 26 de gener d'enguany, les 84.001 peticions ja superen, de fet, el total de les sol·licituds dels anteriors comicis catalans, quan se'n van acceptar 78.876. Com a dada destacada, entre el 25 i el 26 de gener, s'han registrat 27.000 sol·licituds de vot per correu.

De les 84.000 persones que han demanat el vot per correu per al 14-F, 32.755 ho han fet de manera telemàtica, una xifra que representa gairebé el 40% del total. Les eleccions d'enguany són les primeres en què es podrà votar sense sortir de casa, fent la sol·licitud de manera telemàtica mitjançant un certificat digital reconegut i sense necessitat d'anar a una oficina de Correus. A més, la ciutadania tindrà la possibilitat d'entregar el vot directament al treballador o treballadora de Correus que li lliuri la documentació electoral al domicili. La resta de sol·licituds (51.246) s'han fet de manera presencial a les oficines de Correus.



Termini obert fins al 5 de febrer

Entre les mesures que està prenent el Govern de Catalunya per treballar per a unes eleccions segures, que garanteixin el dret a vot a tothom i que siguin legítimes, destaca la del foment del vot per correu entre tota la ciutadania cridada a votar. El Govern de Catalunya recomana sol·licitar aquesta modalitat de vot davant la situació epidemiològica de la COVID-19. Es tracta d'un mecanisme que permetrà reduir la presencialitat als locals electorals el 14-F i farà possible exercir el dret a vot sense sortir de casa.

El termini per sol·licitar el vot per correu segueix obert fins al 5 de febrer, en els horaris habituals de les oficines de Correus i com a màxim fins a les 14 h, tant en l'opció telemàtica com presencial. Cal recordar que, un cop admesa la teva sol·licitud de vot per correu, ja no és possible votar de forma presencial al col·legi electoral.