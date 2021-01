El TS pregunta a l'Advocacia sobre els indults als presos

La Sala del Tribunal Suprem va sol·licitar ahir a l'Advocacia de l'Estat un informe que valori la petició d'indult realitzada respecte als dotze condemnats pel procés independentista a Catalunya, en ser part perjudicada per l'actuació dels penats per sedició i malversació de fons públics.

D'altra banda, el tribunal d'aquesta causa ha rebutjat, en una provisió, incorporar a l'expedient d'aquests indults l'informe presentat per l'acció popular en aquesta causa, el partit Vox, al no preveure l'article 24 de la Llei d'Indult el dictamen de l'acció popular, ja que limita la petició d'informe al Ministeri Fiscal i a la part perjudicada pel delicte, en aquest cas l'Advocacia de l'Estat que va ser acusació particular. La Sala, després de recaptar la informació penitenciària respecte dels dotze condemnats, nou d'ells a la presó, compta ja amb l'informe de la Fiscalia, que s'oposa a la concessió de la mesura de gràcia.