Guia per votar a les eleccions catalanes

La targeta censal indica la mesa on has de votar a les eleccions al Parlament de Catalunya ANDREA BOLCATO

Les transcendentals eleccions catalanes del 14 de febrer que serviran per constituir de nou el Parlament de Catalunya es presenten més ajustades que mai i amb un possible rècord de participació. Si tens algun dubte alhora de participar-hi, en aquesta noticia et recordem tot el que fa has de saber sobre com votar a les eleccions del 14-F.

Si vols consultar totes les candidatures dels partits, ho pots fer clicant aquest enllaç.

Tot seguit, desgranem tota la informació per als electors que tenen intenció de votar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. El cens electoral, les meses, els horaris, la documentació, els permisos laborals...



Com puc saber on em toca votar?

L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figuren les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral, la secció en la qual està censat, la mesa on li correspon votar i l'adreça del col·legi electoral.

No obstant això, la consulta del col·legi electoral també la podeu fer:



Presencialment en el vostre ajuntament o en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

en el vostre ajuntament o en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral. Per telèfon trucant al telèfon 901 101 900 de l'Oficina del Cens Electoral.

trucant al telèfon 901 101 900 de l'Oficina del Cens Electoral. Per Internet a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (https://sede.ine.gob.es)

Quin és l'horari de votació en les meses?

La votació s'inicia a les 9.00 hores del dia 14 de febrer i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l'accés al local, se li permetrà votar. En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l'hora d'acabament s'allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).



Quina documentació he de presentar?

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els següents documents:



Document nacional d'identitat (DNI).

Passaport (amb fotografia).

Permís de conduir (amb fotografia).

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals; en cap cas se n'acceptarà una fotocòpia.

Pot una persona votar per una altra?

No, en cap cas i sota cap concepte. El vot és personal i no es pot exercir per delegació. No obstant això, els electors que no saben llegir o que, per alguna discapacitat, es troben impedits per escollir una papereta o per col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al president/a de la mesa, poden anar acompanyats d'una persona de la seva confiança que els ajudi en el procés de votació, des de l'elecció de la papereta fins al lliurament d'aquesta papereta al president/a de la mesa.



Puc demanar festa a la feina per anar a votar?

Les persones que treballin en una jornada laboral que coincideixi almenys dues hores amb l'horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre, poden demanar un permís a la feina per sortir i votar.

Aquesta és la graell de coorelació entre hores laborals i permisos:



Entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores.

Entre 4 i 6 hores: permís retribuït de 3 hores.

6 o més hores: permís retribuït de 4 hores.

Un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït.

Quin permís tenen els membres de les taules electorals?

La llei electoral estableix que els treballadors per compte d'altri i els funcionaris que hagin estat nomenats presidents o vocals de les taules electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. També tenen dret a una reducció de cinc hores de la seva jornada laboral l'endemà de la votació.