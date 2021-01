Eleccions catalanes: com saber si t'ha tocat ser en una mesa electoral?

Els ajuntaments de tot Catalunya ja han celebrat els sorteig per escollir els membres que formaran les meses electorals de les eleccions catalanes del 14 de febrer. Molts ciutadans es fan aquesta pregunta: com saber si t'ha tocat ser en una mesa electoral? I la resposta, varia segons el municipi.



L'Ajuntament és qui t'ha de comunicat que seràs a una mesa

Els consistoris són els encarregats de comunicar als ciutadans que els ha tocat ser en una mesa o que han estat escollits com a suplents. En total, per aquestes eleccions del 14-F són 75.000 persones per a més de 8.000 punts de votació. A més, l'ajuntament també és l'encarregat de fer-los arribar un manual amb mesures sanitàries davant el coronavirus.

Un cop rebuda la notificació per part de l'ajuntament es tenen 7 dies per presentar al·legacions davant la junta electoral de zona corresponent. Aquesta té cinc dies per emetre una decisió.



La paraula clau: saps què és una mesa? És una obligació?

La mesa electoral és l'òrgan davant del qual s'emet el vot en unes eleccions. Els membres de la mesa són qui controla el desenvolupament de la votació i du a terme el recompte i l'escrutini provisional. Una mesa electoral està formada per un president/a i dos vocals, tots ells ciutadans d'entre 18 i 70 anys, que saben llegir i escriure i que han estat escollits per sorteig. A més de ser un deure ciutadà, és una obligació.



Els membres de les meses rebran mascaretes, guants i pantalla facial

La Generalitat entregarà quatre mascaretes quirúrgiques a cada membre de la taula per poder renovar-les al llarg de la jornada, una mascareta FFP2, una pantalla facial i guants d'un sol ús per efectuar el recompte, així com gel hidroalcohòlic.

Entre les set i les vuit del vespre hauran de vestir equips de protecció individual (EPIs) d'alta seguretat perquè en aquesta franja horària és quan es recomana el vot de positius per Covid-19 o contactes estrets. Se'ls facilitarà un segon manual en què s'explica com posar-se l'abillament per evitar el contagi.

«Se'ls hauran de posar entre les 18.40 hores i les 19 hores per torns, quedant sempre dos membres en custòdia de l'urna i per continuar amb el procés electoral», exposa el manual amb mesures sanitàries davant el coronavirus preparat pel 14-F.