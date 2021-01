El PACMA recorre el TC la decisió de la Junta Electoral de no admetre la seva candidatura pel 14-F

El Partit Animalista (PACMA), ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional després que la Junta Electoral exclogués la formació de les candidatures que poden concórrer a les eleccions del 14 de febrer en no reunir els avals suficients. En un comunicat, el partit considera que "es trenca el principi d'igualtat entre les formacions polítiques en contra del dret reconegut a la Constitució" ja que les restriccions de mobilitat i d'aforament en reunions públiques "han vulnerat la capacitat del partit per recollir els avals a peu de carrer, com sempre ha vingut fent".

La formació també afirma que mantenir la data de les eleccions el 14 de febrer és una "irresponsabilitat i un risc per a la salut pública".

El partit va presentar un recurs de nul·litat en la convocatòria de les eleccions per al 14 de febrer en entendre que suposava un risc per a la salut pública i perquè en cas de continuar endavant amb la data "havia d'eximir-se els partits sense representació de la recollida d'avals ja que es veia impossibilitada en aquesta situació d'emergència sanitària".

"Si l'exigència d'aquestes signatures sempre ha estat injusta, en aquestes circumstàncies es converteix indubtablement en un obstacle que vulnera el dret de tots els partits polítics a participar a les eleccions. Lluitarem fins al final i esgotarem totes les opcions per intentar que els ànims puguin tenir veu a les urnes", ha assegurat la presidenta del PACMA, Laura Duarte.