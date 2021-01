Detingut un lladre reincident que atracava comerços amb una tapa de claveguera

Mossos d'esquadra de la comissaria de Ciutat Vella han detingut un home, de 18 anys d'edat, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a un home que no es deixava prendre el mòbil i vuit robatoris amb força en establiments comercials.

Els fets van tenir lloc dijous a la matinada quan la víctima anava caminant pel carrer amb el mòbil a la mà i es va creuar amb l'agressor. L'home es va adreçar a ell i li va demanar que li donés el mòbil per fer una trucada, en vista de la negativa, l'home el va empènyer per fer-lo caure a terra i va començar a colpejar-lo mentre intentava prendre-li el mòbil.

Un ciutadà, testimoni dels fets, va intentar evitar que el lladre continués colpejant la víctima a terra fins que un patrulla de Mossos d'Esquadra que era per la zona i, alertada pels crits, va acudir al lloc. Aquesta patrulla policial formava part d'un dispositiu planificat per tancar la zona on cometia els robatoris amb força amb l'objectiu de detenir-lo. Una vegada separades les parts i aclarits els fets van detenir l'autor de l'agressió i van donar assistència a la persona ferida, que presentava diversos cops a la cara.

Al detingut se l'estava investigant per diversos robatoris amb força en establiments del districte de Ciutat Vella. Segons informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat de premsa, el presumpte lladre accedia als locals trencant la vidriera amb una tapa de claveguera.