Arrimadas aposta per un Govern PSC-Cs després de les eleccions catalanes

Ciutadans ha obert la porta a un Govern amb el PSC, però ha demanat concentrar el "vot constitucionalista" en la seva formació per evitar un tripartit entre els socialistes i ERC. "Que el PSC no pugui escollir un tripartit i hagi d'escollir un govern moderat liderat per Cs", ha demanat la presidenta del partit, Inés Arrimadas, en un acte a Sabadell. La líder de la formació ha presentat Cs com una formació "sensata i lleial" als ciutadans i ha assegurat que les eleccions al Parlament són una "oportunitat" davant un independentisme "esgotat i desmobilitzat". Arrimadas també ha criticat que el candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa, continuï com a ministre de Sanitat i ho ha titllat d'un "motiu d'indignació generalitzada".

"Com es pot fer campanya a Catalunya des del ministeri de Sanitat amb 450 morts a Catalunya en els últims dies?", ha preguntat. "Els ciutadans no sabran si les normes del ministeri seran per criteris sanitaris o electorals?", ha afegit. La presidenta de Cs ha assegurat que Illa hauria d'haver dimitit després d'anunciar la seva concurrència a les eleccions catalanes i ha assegurat que els catalans "mereixen" tenir un ministre de Sanitat que pensi en la salut de tots els ciutadans i no utilitzi el ministeri per fer campanya. Respecte a les eleccions, Arrimadas ha assegurat que "el millor govern i el més centrat" és un govern de Cs i PSC. Tot i això, la líder de la formació taronja ha reclamat concentrar el vot en el seu partit per evitar un pacte post-electoral entre els socialistes i ERC.

"L'única manera de ressuscitar el procés és que el PSC esculli formar un tripartit", ha advertit. Arrimadas ha presentat la seva formació com un "vot garantia" i ha assegurat que el constitucionalisme té una "oportunitat" davant un independentisme "desmobilitzat". Així mateix, ha afirmat que un govern liderat per Cs és "l'única manera" de tenir un executiu "sensat, net, lliure de corrupció i que no cedeixi als xantatges independentistes".En aquest sentit s'ha pronunciat també el candidat de la formació a les eleccions, Carlos Carrizosa, que ha assegurat que tant el PSC com ERC estan pensant més en "salvar" les seves sigles que no en "salvar vides".

"Sabem que Illa prepara un tripartit, perquè ja ha pactat amb ERC a la resta de l'Estat", ha assegurat. Davant aquesta situació, ha plantejat a Cs com "l'alternativa" per als catalans que volen continuar a Espanya i canviar les coses "entre tots".Arrimadas i Carrizosa han fet les declaracions davant la pista coberta d'atletisme de Sabadell. Els dirigents han reclamat al Govern que faci servir la infraestructura en cas d'un desbordament dels hospitals o per accelerar el pla de vacunació. "No podem permetre que existeixin boicots per motius de si ho ha muntat l'exèrcit. Els poders públics tenen l'obligació de garantir la salut dels ciutadans i fer les actuacions preventives necessàries", ha assegurat Carrizosa.