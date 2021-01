Vox faria Illa president «perquè no governin els colpistes»

El secretari general de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, va assegurar ahir que la seva formació estaria disposada a investir el candidat del PSC a les eleccions del 14 de febrer, Salvador Illa, si servís per evitar que governin els partits independentistes a Catalunya.

En una entrevista a Ok Diario, Ortega Smith va assegurar que «si de nosaltres depèn que no governin els separatistes i colpistes farem tot el que estigui a la nostra mà, fins i tot donant suport a algun govern a la investidura perquè no governin els colpistes». Si cal elegir «entre un govern presidit pels colpistes i un presidit pel partit socialista», va assegurar, votaria a favor del d'Illa com a president de la Generalitat. Cal recordar que dijous una mostra del CIS donava al PSC la victòria en els comicis.