Quan em toca vacunar-me? Calcula en quina data podries rebre la vacuna contra la covid

Una de les grans preguntes que circulen entre la ciutadania després de l'inici de la campanya de vacunació contra la covid-19 és quan serà el torn de cada sector de població per a rebre les dosis de la vacuna. Resulta impossible predir amb exactitud els terminis, en no tenir certesa absoluta de determinats factors sobre la distribució dels vials. No obstant això, sí que existeixen determinats factors coneguts que permeten tenir una aproximació molt precisa de quan serà el torn de cada perfil de ciutadà.

Per això, un físic espanyol i una doctora polonesa han creat l'aplicació Omni Calculator, que d'una manera senzilla i introduint unes certes dades com ara l'edat, variables sobre la salut i professió permet calcular d'una manera aproximada quan serà el teu torn per vacunar-te contra la covid.

Donades les variables sobre els terminis, l'aplicació oferirà a més la projecció prevista pel Govern, la situació actual o un valor personalitzat a cada perfil, que permeten veure de manera més detallada tots els casos possibles.L'aplicació mostra de manera automàtica dades com la taxa de vacunació que hi ha en cada comunitat, el temps que portarà vacunar a la població i l'acceptació i rebuig que té la vacuna.

Pots consultar el teu torn de vacunació aquí.