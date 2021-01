El Govern planteja als partits fer testos d'antígens a les meses i conjurar-se per "generar confiança" als ciutadans

El Govern ha plantejat aquest dissabte als partits l'opció de fer testos d'antígens a tots els membres de les meses electorals el 14-F, una possibilitat que ja era als protocols dels comicis però que fonts de la conselleria d'Exteriors indiquen que ha anat agafant força els últims dies, i que s'acabarà de tancar durant una reunió dilluns amb Salut.

Durant la trobada amb els partits, l'executiu ha defensat que els col·legis i les meses electorals seran "espais segurs", tot i que ha admès que la mobilitat que generaran les eleccions suposen un "risc" en l'actual context de pandèmia de coronavirus. El conseller Bernat Solé ha posat en valor els protocols del Procicat i ha instat els partits a donar "una resposta unànime i generar confiança" als ciutadans.

Fonts de la conselleria d'Exteriors han indicat que la trobada ha anat molt bé i ha estat plàcida, i s'ha compartit la necessitat de traslladar un missatge d'unitat i confiança en el procés electoral, especialment davant de la incertesa actual. El conseller Solé, per exemple, ha demanat a les formacions promoure l'ús del vot per correu per evitar anar als col·legis electorals. Així mateix, ha dit que cal centrar-se en el debat dels diversos projectes polítics i no pròpiament en l'organització electoral.

Solé ha plantejat a la mesa de partits que considera injust fer els comicis a mitjans de febrer i que per "minimitzar· els riscos s'haurien de fer el dia 30 de maig, però que el Govern ho té tot a punt perquè les votacions siguin segures. "Per responsabilitat cal seguir treballant", ha dit el conseller.

El Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Govern, Ismael Peña-López ha defensat aquest dissabte en una entrevista a 'El Suplement' que "la por no val" per no presentar-se a la mesa electoral perquè "hi ha garanties". "És l'obligació de la ciutadania, complir, com el policia o la infermera que li toca fer guàrdia", ha dit. Peña-López ha confirmat que el Govern decidirà dilluns si fer testos PCR o d'antígens als membres de les meses electorals el 14-F i als que hagin de ser al local electoral. La decisió s'ha de prendre en una reunió amb Salut on també es debatrà sobre els EPI integrals que s'han d'oferir per la franja en què es permet el vot de les persones contagiades.

A la reunió hi ha participat el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i els representants dels partits: Nacho Martín-Blanco i Marina Bravo (Ciutadans), Elsa Artadi i Albert Batet (Junts), Anna Caula i Marc Sanglas (ERC), Ferran Pedret i Assumpta Escarp (PSC), David Cid (Comuns), Daniel Serrano i Santi Rodríguez (PP), Ferran Bel i Marc Castells (PDeCAT) i Sandra Redondo (CUP).