El Govern i els partits assumeixen el 14-F i es bolquen per mobilitzar l'electorat

El Govern i els partits donen per fet que les eleccions catalanes se celebraran el 14 de febrer, malgrat que els tribunals encara podrien avalar el seu ajornament, i s'han bolcat aquest dissabte a mobilitzar l'electorat: el govern català assegurant que votar serà segur i les candidatures amb diversos actes polítics.

L'assumpció del 14F s'ha fet evident en la reunió del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, amb representants dels grups parlamentaris catalans en la denominada taula de partits.

Segons fonts del Govern consultades per Efe, en la trobada Solé ha cridat els partits a treballar conjuntament amb la idea que les eleccions seran en aquesta data i ha assegurat que els col·legis electorals seran "segurs", tant per als votants com per als membres de les meses.

El director general de Participació ciutadana i processos electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha repassat davant els assistents algunes de les mesures que s'adoptaran a aquest efecte: es faran tests d'antígens abans de constituir les meses i es facilitaran equips de protecció individual als seus membres per a la franja en la qual es recomana que votin els contagiats.Així mateix, s'ha acordat estudiar el disseny d'un mapa interactiu que indiqui el temps estimat d'espera a cada punt de votació per facilitar la planificació dels ciutadans i evitar aglomeracions.

Més enllà de qüestions logístiques, aquest dissabte ha estat una jornada plena d'actes polítics en els quals molts dels missatges s'han dirigit al candidat del PSC, el ministre Salvador Illa, a qui les enquestes situen en disposició de disputar la victòria als actuals partits del Govern, JxCat i ERC.

Després que ahir el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, apuntés que la seva formació estaria disposada a facilitar una investidura d'Illa si serveix "perquè no governin els separatistes i els colpistes", ERC, Junts i comuns han demanat al socialista que digui públicament si acceptaria o no els vots del partit d'extrema dreta.

Per al candidat d'ERC, Pere Aragonès, declaracions com aquestes demostren que hi ha "una operació d'Estat" perquè "un ministre espanyol acabi presidint la Generalitat de Catalunya" després del 14F.

En la mateixa línia s'ha manifestat la candidata de Junts, Laura Borràs, que ha demanat a Illa que digui que "no aprofitarà els vots dels feixistes per ser president d'una institució".Amb l'extrema dreta no es va ni a la cantonada i no se li dóna ni aigua", ha avisat la candidata dels comuns, Jéssica Albiach.

Des del PSC, el diputat Ferran Pedret ha replicat a través de les xarxes socials recordant que els socialistes ja han afirmat que no pactaran amb Vox, i ha titllat les crítiques de "banda sonora de la desesperació" davant les bones perspectives electorals d'Illa.

Aliè a aquesta polèmica, el candidat del PSC ha fet avui un dels seus primers discursos de precampanya durant el Comitè Federal del PSOE, on el President, Pedro Sánchez, i el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, l'han reivindicat com l'única alternativa viable a un nou Govern de Junts i ERC que insisteixi en el procés."Seré el candidat de tota la gent que vulgui passar pàgina i avançar. No preguntaré a ningú què ha fet aquests últims deu anys, no penso ajustar comptes amb ningú. Crec en una Catalunya sense revenges i que se centra de debò en el que importa: el treball digne, la sanitat pública i els avanços socials", ha recalcat Illa.

També ha estat a Barcelona el líder del PP, Pablo Casado, que ha presentat les llistes de la candidatura que encapçala Alejandro Fernández i ha acusat el Govern d'estar gestionant la covid-19 pensant en com treure "rèdit electoral" per al PSC, en comptes de en la salut dels espanyols.

En aquesta última consideració ha coincidit el diputat de Cs Nacho Martín Blanco, mentre que la número u de la CUP al 14F, Dolors Sabater, ha instat el ministre a "donar la cara" i explicar "l'escàndol de les vacunes en l'Exèrcit".

"El ministre de Sanitat ja està trigant a deixar de ser ministre, perquè en aquests moments no sabem si les seves decisions pertanyen a interessos partidistes o obeeixen a responsabilitats del ministeri de Salut", ha opinat la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón.