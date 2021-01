El Govern prohibeix l'expulsió dels ocupes si l'entrada s'ha produït sense violència o intimidació

El Govern ha modificat la norma aprovada al desembre que permetia el llançament en tots els casos en què hi hagués delicte, per matisar que no es podrà expulsar els ocupes d'un habitatge quan l'entrada al mateix s'hagi produït sense «intimidació o violència».

Així, en la nova redacció, introduïda a través d'un decret llei de protecció als consumidors vulnerables, s'estableix que només es permetrà el llançament «quan l'entrada o permanència a l'immoble s'hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones».

Així queda recollit en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del reial decret llei de protecció als consumidors vulnerables que introdueix aquest canvi pel que fa a la modificació aprovada al desembre del reial decret llei de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Els advocats i les immobiliàries consideren que els jutges tindran la tendència, tal com els exigeix ara la llei, a paralitzar els llançaments dels ocupes fins al maig després del canvi introduït pel Ministeri de Consum en la llei antidesnonaments. Els especialistes recorden, però, que se circumscriuen a grans propietaris i en pocs casos afectarà els particulars.

En qualsevol cas, l'Agència Negociadora del Lloguer rebutja la mesura impulsada pel ministre Alberto Garzón. «Aquest canvi pot ser una crida a l'ocupació d'habitatges d'un determinat perfil d'ocupants que compleixin amb unes determinades característiques, i possiblement es tracti d'un avançament o advertiment sobre les intencions d'una part del Govern d'expropiar els habitatges buits», considera José Ramón Zurdo, director general de la companyia immobiliària.

Des del Minsiteri de Transports van insistir que la mesura adoptada per Consum afecta els grans tenidors i només està prevista mentre estigui en vigor l'estat d'alarma.