Cauen un 37% les sol·licituds d'adopció internacional a Catalunya per l'efecte global de la pandèmia

L'adopció d'infants a Catalunya és un dels sectors que, com molts altres, ha vist afectada la seva activitat per la pandèmia. El cop més fort se l'han endut les adopcions internacionals, sobretot pel fet d'implicar dos països, amb una caiguda de les sol·licituds de més del 37% respecte al 2019. Segons dades de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), el 2019 es va registrar 236 peticions, mentre que el 2020 en van ser 148. No ha passat el mateix amb les adopcions nacionals, però, que només han tingut 17 sol·licituds menys que el 2019 (de 372 a 355). "Tot i la pandèmia, els tràmits a Catalunya s'han seguit fent amb normalitat", assegura en declaracions a l'ACN la directora de l'ICAA, Agnès Russiñol.

Russiñol ha assenyalat que la davallada en les adopcions internacionals és "sens dubte" per l'efecte de la pandèmia. El principal motiu, segons la directora de l'ICAA, és que les famílies han estat "molt conscients" de les "implicacions" que té engegar un procés internacional a llarg termini com aquest enmig d'una crisi global. A això cal afegir-hi els costos econòmics que té el procés, que Russiñol apunta que en algunes decisions poden haver estat determinants en un context de crisi econòmica.

També cal tenir en compte la tendència a la baixa a nivell mundial que en els darrers anys ja s'ha vist en aquest tipus d'adopcions. Concretament, el 2015 es van rebre 378 sol·licituds, que es van rebaixar a 320 el 2016, a 269 el 2017 i a 266 el 2018. Amb tot, la caiguda del 2020 ha estat la més marcada dels últims cinc anys i també la que ha arribat a nivells més baixos.

Precisament aquests motius són els que l'ICAA creu que poden haver reforçat les adopcions nacionals, amb més famílies decantant-se per aquesta opció per evitar traves. Cal remarcar que justament aquesta modalitat està tenint una tendència a l'alça, passant de 165 el 2016 a 246 el 2018, fins a les 355 del 2020.

L'efecte de la pandèmia s'ha notat molt menys en les assignacions finals dels dos tipus d'adopcions, és a dir, en els infants que han començat a viure el 2020 amb els seus pares adoptius. En el cas de les adopcions internacionals justament s'ha mantingut en la mateixa xifra que el 2019: 68.

Russiñol ha defensat que això demostra que a Catalunya "s'ha seguit treballant" tot i les dificultats i ha apuntat que encara que en algun dels països d'origen s'ha "alentit" el procés i es va arribar a "serveis mínims", no es va "paralitzar del tot". "Amb els mesos de pandèmia i de complexitat déu n'hi do el moviment que hem tingut; a l'abril i el maig vèiem que els viatges no es reprenien i no sabíem si podríem acabar l'any amb dades similars a l'anterior", ha admès Russiñol.

A l'adopció nacional els preadoptius o assignacions sí que han baixat, encara que ho han fet molt lleugerament, passant de 63 el 2019 a 51 el 2020. De fet, la directora de l'ICAA recorda que l'adopció en un infant és "l'última opció que té" per tal de poder gaudir d'una família, de manera que "no és una mala notícia" que les dades disminueixin perquè vol dir que n'hi ha menys en aquesta situació.



Afectacions en el procés

Més enllà de la traducció dels efectes de la pandèmia en el nombre de sol·licituds o assignacions, el procés d'adopció s'ha vist clarament afectat pel coronavirus i les restriccions que se n'han derivat. Russiñol subratlla que van haver de reinventar alguns dels tràmits, com per exemple les entrevistes amb la família o les formacions. L'ICAA va apostar per un format híbrid: totes les trobades que per la seva naturalesa o temàtica poguessin ser virtuals, van passar a fer-se telemàticament. Altres, com la visita al domicili o trobades de caire més emocional, es van mantenir presencialment però amb totes les mesures sanitàries.

L'adaptació no va ser tan fàcil en altres fases del procés adoptiu, però. Russiñol remarca que en alguns casos famílies a qui ja s'havia assignat un infant i que ja havien estat declarats els seus pares adoptius en una sentència es van trobar que no podien viatjar al país d'origen a buscar el fill per les restriccions en la mobilitat i el tancament d'aeroports. És el cas de 17 famílies a qui s'havia assignat un infant abans del 13 de març però que no van poder-lo anar a buscar. D'aquestes 17, 15 finalment ja han pogut viatjar i només en queden dues de pendents, totes dues esperant anar a la Xina.

En relació a les assignacions des del març, l'ICAA detalla que se n'ha fet 46 de noves, i 27 d'aquestes ja han pogut fer el viatge. Encara que en queden 19 de pendents, pot ser que sigui pels terminis que els països d'origen tenen establerts en el seu reglament d'adopcions i no per les dificultats derivades de la pandèmia.



Països més sol·licitats

Segons dades de l'ICAA, els cinc països més sol·licitats durant el 2020 han estat el Vietnam, Perú, Costa d'Ivori, Madagascar i la Índia. Coincideixen amb els cinc primers països d'origen dels infants que han estat adoptats aquest 2020, encapçalats pel Vietnam (21) i Colòmbia (15). 7 han estat provinents de Costa d'Ivori, 6 de la Índia i 3 de Madagascar.

Tendència a l'alça de les adopcions nacionals al marge de la pandèmia

Al marge del poc efecte que la pandèmia hagi pogut tenir en les adopcions nacionals, estan experimentant una tendència a l'alça. De fet, hi ha hagut un creixement en les sol·licituds de més del 50% respecte a fa tres anys. Russiñol l'atribueix a la suspensió transitòria que es va haver de fer cap al 2010, quan l'allau de sol·licituds feia impossible la seva tramitació de manera ràpida. Ara s'ha aconseguit recuperar el ritme en les valoracions i creu que això ha actuat com a crida de les famílies que volien engegar el procés.

Concretament, s'ha pogut reduir el temps d'espera per a ser valorat a pràcticament la meitat, i ara és d'uns tres anys, de manera que el 2021 es valorarà les propostes del 2018. Durant la suspensió transitòria el temps d'espera era d'uns 6 anys i el 2017 es valoraven les famílies que havien presentat una sol·licitud el 2011.



Acolliments d'infants

En relació als acolliments, que són aquells casos on les famílies tenen cura d'un infant amb l'objectiu que al cap d'un temps pugui tornar amb la seva família, també s'ha notat l'afectació de la pandèmia. El 2020 hi va haver 123 sol·licituds, 19 menys que el 2019, encara que ja es registrava una tendència a la baixa des del 2017. El 2020 hi va haver 175 altes al sistema. Tot i el lleuger descens, Russiñol assegura que "s'ha notat el compromís a nivell qualitatiu" i ha celebrat que sempre que se les ha necessitat "les famílies han respost". "La pandèmia hi és, però la necessitat de famílies d'acollida també", ha recordat.