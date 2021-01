L'infectòleg Oriol Mitjà veu probable una quarta onada de covid després de Setmana Santa

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona (Barcelonès), Oriol Mitjà, considera "poc pràctic" haver ajornat les eleccions catalanes al 30 de maig perquè considera "probable" que després de la "relaxació" de les mesures i la Setmana Santa hi hagi una altra onada de l'epidèmia.

En diversos tuits, l'infectòleg, molt crític amb la gestió que el govern català està fent de la pandèmia, ha escrit: "Govern, és poc pràctic ajornar les eleccions al 30 de maig esperant l'intangible que la vacuna controli l'epidèmia".

"Una altra onada després de la relaxació de mesures i la Setmana Santa és probable. Heu valorat fer les eleccions amb la possible millora al març-abril?", ha suggerit Mitjà.

L'infectòleg -que havia estat proposat per l'expresident Quim Torra per dirigir la gestió de l'epidèmia a Catalunya amb càrrec de comissionat però, segons Mitjà, ERC el va vetar-, ha proposat com a solució per celebrar les eleccions amb més seguretat "fer les votacions en dos o tres dies i assignar franges, o fins i tot amb cita prèvia".També proposa instal·lar mesuradors de CO2, "enfortir la votació digital, deixar la presencial per a la població en bretxa digital i fer un cibratge massiu d'antígens".