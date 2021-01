La furgoneta de l'atemptat de les Rambles era per atacar el Camp Nou

La furgoneta utilitzada en l'atropellament múltiple de les Rambles barcelonines el 17 d'agost del 2017 va ser llogada per la cèl·lula gihadista de Ripoll per cometre un atemptat al Camp Nou en ocasió d'un partit entre el Futbol Club Barcelona i el Betis el dia 20. Així ho van manifestar en el judici pels atemptats del 17-A dos mossos d'esquadra que van elaborar els informes pericials d'intel·ligència policial, que van mantenir que finalment els terroristes van improvisar els atemptats de les Rambles i Cambrils a l'explosionar el 16 d'agost del 2017 la casa d'Alcanar quan la cèl·lula preparava artefactes per als seus atacs. En l'explosió d'Alcanar van morir dos membres de la cèl·lula, entre ells el seu líder, l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty.

Els agents van assegurar que de les investigacions es desprèn que el pla de la cèl·lula era cometre atemptats al Camp Nou i la Sagrada Família, a Barcelona, i a la Torre Eiffel, a París.

L'Audiència Nacional va reprendre ahir aquest dimarts el judici a dos presumptes integrants de la cèl·lula, Mohamed Houli –que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar– i Driss Oukabir, i un suposat col·laborador, Said Ben Iazza, acusats de participar en la preparació dels atemptats de les Rambles i Cambrils, que van deixar un total de 16 morts i 140 ferits.

Els mossos d'esquadra van declarar que Driss Oukabir va llogar la tarda del 16 d'agost del 2017 la furgoneta que va ser utilitzada l'endemà en l'atemptat de les Rambles per Younes Abouyaaqoub, que va ser abatut el dia 21 pels Mossos d'Esquadra en un camí de Subirats (Barcelona).

També van precisar que Driss Oukabir coneixia que la cèl·lula pretenia utilitzar la furgoneta per cometre un atemptat el 20 d'agost, però després d'explosionar la nit del dia 16 la casa d'Alcanar li va demanar el matí del dia 17 al seu germà –un dels terroristes que serien abatuts després a Cambrils– que canviés el contracte de lloguer de la furgoneta perquè no volia veure-s'hi implicat.

Els mossos van aclarir que consideren que ni Driss Oukabir ni Mohamed Houli van participar directament en l'execució dels atemptats de les Rambles i Cambrils. Aquest últim va ser comès la matinada del 18 d'agost del 2017, hores més tard de l'atemptat de les Rambles, i hi van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra els cinc terroristes que estaven cometent atropellaments i atacs amb ganivets i una destral.

El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, va ressaltar les conclusions que explicaven els agents: «una cosa és la participació en els fets i una altra participació en la cèl·lula», va dir. Una afirmació que alguns analistes creuen que dona pistes sobre l'argumentació jurídica que tindrà la sentència del cas, ja descartaria els acusats com a cooperadors de delictes d'assassinat.