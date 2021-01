Denuncien un home que circulava en patinet elèctric per la Ronda Litoral de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va interceptar un home que circulava en patinet elèctric per la Ronda Litoral i que va ser denunciat per infringir les normes de circulació.





?? Com podeu veure al vídeo, hem interceptat una persona circulant per la ronda del Litoral amb un ?? #VMP.

Que hem fet?

?? L'hem protegit, amb vehicles policials, fins a la sortida

?? Un cop fora de la via, l'identifiquem i el denunciem#gubUSD pic.twitter.com/v18Ugs4tKK — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) January 18, 2021

Els fets van succeir ahir poc després de les 17:00 hores, quan una patrulla va veure un home en patinet per la Ronda de Litoral a l'altura de la Zona Franca.Per evitar que s'accidentés, la policia el va protegir amb el seu vehicle fins a la propera sortida on, un cop fora de la via, els agents el van identificar i denunciar.